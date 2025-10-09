ONLINE: Česko - Chorvátsko dnes, kvalifikácia MS vo futbale 2026 LIVE (skupina L)

PRAHA. Futbalisti Česka a Chorvátska dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine L.
Priamy súboj o prvé miesto v tabuľke hostí Fortuna Aréna v Prahe.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Česko - Chorvátsko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina L, štvrtok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina L 2024/2025
09.10.2025 o 20:45
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Chorvátsko
Prenos
Dnes nás čaká zápas skupiny L kvalifikácie MS 2026 medzi Českom a Chorvátskom. Obaja súperi sa už v kvalifikácii stretli, keď v Osijeku triumfovali domáci futbalisti 5:1.
Česko je v kvalifikácii na druhom mieste, keď majú na konte 4 víťazstva a len 1 spomínanú prehru. Česku však budú v nadchádzajúcich dvoch zápasoch chýbať opory ako Patrik Schick, Adam Hložek a Tomáš Holeš.
Chorvátsko vstupuje do tohto zápasu stále bez prehry v skupine a je najväčším favoritom na priamy postup na MS. Chorváti naopak prichádzajú do Prahy s najväčšími hviezdami v zostave a budú chcieť zlomiť český rekord 1111 dní bez domácej porážky.
Prajem príjemné sledovanie textového prenosu a neostáva nám nič iné ako sledovať, či sa Česku podarí natiahnuť domácu šnúru bez prehry aj bez najväčších hviezd v zostave.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:45.