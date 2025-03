Dostať sa na OH? Je to rovnako ťažké ako na MS získať medailu, vraví Jedináková

"Je to zadosťučinenie a dôkaz toho, že naša práca má zmysel. Utvrdili sme sa v tom, že ideme správnym smerom," povedala na pondelkovom brífingu Jedináková, pre ktorú boli MS vrcholom sezóny. Po nich ju čaká príprava na domácu ligu a účasť na medzinárodných turnajoch.

"Mojej semifinálovej súperke sa napokon podarilo vyhrať celý šampionát. Verím však, že na ňu mám a môžem ju zdolať. Po správne zvolenej taktike by sa mi to v budúcnosti mohlo podariť," poznamenala Jedináková.

Jedináková v piatkovom semifinálovom súboji kategórie do 60 kg podľahla Nune Asatrianovej z Ruska.

Bronzovú medailu už mala istú po postupe do semifinále, v ktorom zdolala tureckú reprezentantku Gizer Ozerovú 4:1 na body. Ozerová je bronzová medailistka z európskych hier a štartovala aj na OH 2024 v Paríži.

K účasti pod piatimi kruhmi bola blízko aj Jedináková, od postupu ju delil jeden víťazný zápas v olympijskej kvalifikácii v Taliansku. Dlhodobejším cieľom slovenskej boxerky je práve účasť na OH 2028 v Los Angeles, hoci box sa nenachádza na predbežnom zozname športov pre hry.

"Dostať sa na OH je rovnako ťažké ako vybojovať medailu z MS. Je tam veľká konkurencia, ale my sa o to pokúsime," dodal Hlavačka. Zisk cenného kovu z Nišu považuje za životný úspech.