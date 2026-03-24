Obávaný boxer, ktorý kraľoval ťažkej váhe. Legendárny Kličko oslavuje jubileum

Vladimir Kličko. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. mar 2026 o 00:00
Úspechmi sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov.

Spolu s bratom Vitalijom boli viac ako dve desaťročia dominantnou silou v boxerskom ringu.

Počas kariéry bol viacnásobným majstrom sveta v ťažkej váhe a dlhé roky držiteľom unifikovaných titulov. Ukrajinský boxer Vladimir Kličko oslávi v stredu 25. marca 50 rokov.

„Dr. Steelhammer“, ako sa mu prezývalo pre jeho silu knokautových úderov, nebol len silovým boxerom, ale známy bol aj rýchlosťou v ringu, silou a pohyblivosťou, čo je v jeho váhovej kategórii skôr rarita.

Mladší z bratského dua Kličkovcov zaujal ešte ako amatér, keď vybojoval na olympijských hrách 1996 v Atlante zlato v superťažkej váhe. Túto časť kariéry zakončil s obdivuhodnou bilanciou 134 výhier (z toho 65 KO spôsobom) a len šiestich prehier.

Medzi profesionálmi si na svoj prvý titulový opasok musel počkať do roku 2000, keď zdolal Američana Chrisa Byrda v súboji o titul v ťažkej váhe organizácie WBO.

Vladimir a Vitalij Kličkovci. (Autor: Reuters)

Do tejto časti kariéry vstúpil 24 víťazstvami v rade. Po pár prekvapujúcich zaváhaniach odštartoval v roku 2004 s bratom Vitalijom dominantnú éru boxu v ťažkej váhe, ktorá dostala pomenovanie „Kličkova éra“.

Vladimir Kličko sa dokonca dostal do Guinnessovej knihy rekordov, celkovo bol majstrom sveta v ťažkej váhe 4382 dní. Rekordérom je aj v najvyššom počte odboxovaných zápasov o titul majstra sveta - 29, okrem toho má na svojom konte ďalšie významné míľniky.

Svojim vplyvom a úspechmi sa zaradil medzi historicky najúspešnejších profesionálnych boxerov a v roku 2021 uviedli Ukrajinca hneď pri prvej možnosti do Medzinárodnej siene slávy boxu.

Vo svojej boxerskej kariére mal viacero pamätných rivalít, najmä s Davidom Hayem, Alexandrom Povetkinom, Tysonom Furym alebo Anthonym Joshuom. Rukavice povesil na klinec 3. augusta 2017 s bilanciou 64 výhier zo 69 zápasov, vo svojej zbierke mal 11 majstrovských opaskov.

Vladimír Kličko (Autor: SITA/AP)

Viackrát sa dostal na zoznam najlepšie zarábajúcich športovcov podľa magazínu Forbes, celkovo si počas kariéry prišiel na približne 150 miliónov amerických dolárov. Zaujímavosťou bolo, že si nikdy v profesionálnom zápase nezmeral sily so svojím starším bratom.

Výraznú stopu zanechal Kličko aj mimo ringu, ako jeden z 15 žijúcich športovcov sa dostal na zoznam Športových šampiónov UNESCO a je tiež držiteľom najvyššieho štátneho vyznamenania v Ukrajine - Radu slobody.

Okrem iného sa vyhranil voči ruskej agresii na Ukrajine, keď sa zúčastnil na tzv. Euromajdane. Spolu s bratom vstúpili vo februári 2022 do Sily územnej obrany, ktorej cieľom je ochrana hlavného mesta Kyjeva.

Kličkovci majú vo vesmíre po sebe pomenovaný Asteroid s označením 212723.

