Smutný deň pre box. Zomrel niekdajší šampión a vyzývateľ Muhammada Aliho

BRATISLAVA. Vo veku 75 rokov zomrel v pondelok bývalý britský boxer maďarského pôvodu Joe Bugner.
Správu potvrdila Britská boxerská rada (British Boxing Board of Control), ktorá uviedla, že Bugner skonal vo svojom domove dôchodcov v austrálskom Brisbane. Informovala o tom britská televízia BBC.
Bugner počas svojej kariéry dvakrát získal britský titul a triumfoval aj na hrách Commonwealthu.
Dominoval v ťažkej váhe a trikrát sa stal majstrom Európy. V 70-tych rokoch patril medzi najlepších boxerov na svete, pričom sa vyznačoval technickou zdatnosťou, odolnosťou a ochotou postaviť sa tým najlepším.
V roku 1973 absolvoval zápasy s legendami ako Muhammad Ali a Joe Frazier, pričom s Alim sa stretol ešte raz v roku 1975 v boji o svetový titul.
Oba súboje síce prehral, no najlepšiemu boxerovi histórie bol miestami vyrovnaným súperom.Počas svojej kariéry, ktorá zahŕňala 83 profesionálnych zápasov, stál v ringu aj proti ďalším známym menám ako Earnie Shavers, Henry Cooper či Frank Bruno.
Práve Bruno označil jeho odchod za „smutný deň pre box“. Promotér Frank Warren si na Bugnera zaspomínal ako na významnú osobnosť boxu:
„Zúčastnil sa na mojom prvom zápase vysielanom na ITV . Bol to skvelý človek, ktorý nám bude chýbať. Vyjadrujem úprimnú sústrasť jeho rodine. Nech odpočíva v pokoji.“