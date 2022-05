Ohradili sa voči výkonu rozhodcov. Tankó mal na medailu, vravia predstavitelia boxerskej federácie

Dve výhry, skalp prvého nasadeného boxera a celkové 5. miesto na ME je výborný výsledok, ale Vili mal mať medailu!" uviedli zástupcovia SBF na sociálnej sieti Facebook.



V Jerevane bojovali za slovenské farby aj Michal Takács (do 71 kg), Andrej Csemez (do 80 kg) a Dávid Michálek (do 92 kg).

Súťažiť mal aj Matúš Strnisko v kategórii do 86 kg, no u hry ho vyradila silná viróza.