Titul šampióna WBO má nového majiteľa. Usyk sa vzdal opasku a nenastúpi na súboj o obhajobu

Ukrajinský boxer sa mal predstaviť v zápase proti Fabiovi Wardleymu.

KYJEV. Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk sa vzdal opasku organizácie WBO v ťažkej váhe a nenastúpi na duel o jeho obhajobu proti Fabiovi Wardleymu. Informovalo o tom vedenie World Boxing Organization.

Usyk sa v júli druhýkrát v kariére stal absolútnym šampiónom ťažkej váhy. Vo Wembley knokautoval v piatom kole domáceho Brita Daniela Duboisa, čím do svojej zbierky pridal titul IBF. Okrem toho mu zostali aj opasky organizácií WBA a WBC.

Titul šampióna WBO tak preberie Brit Wardley. Ten minulý mesiac v 11. kole zdolal Josepha Parkera, čím si vybojoval možnosť súboja s Usykom.

