Nemecký boxer prišiel o titul WBA vo velterovej váhe. Prehral so Zayasom

Xander Zayas.
Xander Zayas. (Autor: REUTERS)
TASR|1. feb 2026 o 08:44
Pre 31-ročného Nemca to bola druhá prehra v 19. profesionálnom zápase.

Nemecký boxer Abass Baraou prišiel o titul majstra sveta vo velterovej váhe organizácie WBA. V zápase v portorickom meste San Juan prehral s domácim favoritom Xanderom Zayasom.

Dvaja rozhodcovia bodovali duel po dvanástich kolách v pomere 116:112 pre 23-ročného Zayasa, tretí arbiter prisúdil rovnaké skóre Baraouovi.

Pre 31-ročného Nemca to bola druhá prehra v 19. profesionálnom zápase. Zayas si udržal neporaziteľnosť aj po 23. súboji a k titulu WBO tak pridal aj opasok WBA. Informovala o tom agentúra DPA.

