Nemecký boxer prišiel o titul WBA vo velterovej váhe. Prehral so Zayasom

Nemecký boxer Abass Baraou prišiel o titul majstra sveta vo velterovej váhe organizácie WBA. V zápase v portorickom meste San Juan prehral s domácim favoritom Xanderom Zayasom.
Dvaja rozhodcovia bodovali duel po dvanástich kolách v pomere 116:112 pre 23-ročného Zayasa, tretí arbiter prisúdil rovnaké skóre Baraouovi.
Pre 31-ročného Nemca to bola druhá prehra v 19. profesionálnom zápase. Zayas si udržal neporaziteľnosť aj po 23. súboji a k titulu WBO tak pridal aj opasok WBA. Informovala o tom agentúra DPA.