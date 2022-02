Toto nie je biatlon, toto je lotéria, vraví Paulína Fialková. Slováci štafetu nedobehli

PEKING, BRATISLAVA. Už pred sobotňajšími pretekmi zmiešaných štafiet na ZOH 2022 biatlonisti vedeli, že súťaže v olympijskom areáli budú náročné. Vietor sa kruto pohrával s ich nervami na strelnici. „Je to extrém,“ vravela pre RTVS ešte pred pretekmi Ivona Fialková. „Fúka silný vietor, ale keď budeme príliš dlho čakať, zamrznú nám ruky. Nebude to boj so súperkami, ale boj s mrazom,“ doplnila. „Sú to neregulárne podmienky, ale čo sa dá robiť,“ komentovala súťaž pre RTVS jej staršia sestra Paulína.

Kompletný program Slovákov na ZOH Peking 2022 Vlajočky, ktoré biatlonistom ukazujú silu a smer vetra pri streľbe, veselo tancovali. Podľa predpovede sa sila vetra pohybovala od 10 do 20 km/h. Rozhodne to neboli ideálne strelecké podmienky. Žiadny pretekár nedokázal absolvovať svoj úsek bez toho, aby na niektorej streľbe nemusel použiť náboje na dobíjanie. I. Fialková: Nevedela som zareagovať Umiestnenie slovenského tímu určila už prvá streľba celej súťaže. Ivona Fialková v ľahu minula všetky náhradné náboje, napriek tomu jej ostali nesklopené tri terče. Už v úvode tak Slováci mali viac ako dvojminútovú stratu a bojovali, aby sa posunuli z poslednej priečky. „Bolo to veľmi náročné. Myslela som si, že väčšie problémy budem mať so stojkou, no sklamala ma ležka, čo ma nesmierne mrzí. Rozbiehať štafetu je veľká zodpovednosť a hneď na prvej položke to nevyšlo,“ opisovala Ivona Fialková.

„Vlajočky stále viali. Skúsila som upraviť mieridlá doprava aj doľava, ale nepomohlo to. Nevedela som na to zareagovať. No netuším, v čom to bolo. Mohol to vietor vyfukovať smerom hore. Bolo to veľmi zradné.“ Ivona Fialková odovzdávala štafetu sestre Paulíne so stratou dvoch minút a 40 sekúnd na nórsky tím. Staršia z Fialkových netrafila jeden terč v ľahu, no podarilo sa jej posunúť na 17. priečku. Strata narástla na 3:40 minúty. Šima nič netrafil "Dnes bol asi väčší problém, že sa vietor oproti posledným dňom zmenil. Snažila som sa na to zareagovať. Ani neviem nakoniec, či som upravila mieridlá málo alebo príliš. Snažila som sa robiť všetko možné, ale nepodarilo sa. Aspoň stojka dopadla obstojne," hovorila po svojom úseku Paulína Fialková pre RTVS.

Paulína Fialková odozdáva štafetu Michalovi Šimovi. (Autor: TASR)

"Zima celkovo umocňuje náročnosť pretekov v takejto nadmorskej výške. Dúfam, že ďalšie dni sa mi pôjde lepšie," dodala Fialková. Biatlonistov čaká v Čang-ťia-kchou ďalších desať súťaží. Reportér RTVS sa Fialkovej opýtal, čo si z tejto skúsenosti môže zobrať do ďalších pretekov. "Čo si z tohto zobrať? Toto nie je biatlon. Toto je lotéria. Veľa, málo... Neviem," odpovedala.