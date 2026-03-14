ONLINE: Stíhacie preteky žien v Otepää dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v estónskom stredisku Otepää stíhacími pretekmi žien na 10 km.
Do dnešnej stíhačky sa prebojovali dve Slovenky - Ema Kapustová a Paulína Bátovská Fialková.
ONLINE: Stíhacie preteky žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Otepää, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
14.03.2026 o 16:00
Stíhacie preteky žien 10 km, Otepää
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Julia Simonová (FRA)
2. Lisa Vittozziová (ITA) +3,0
3. Lou Jeanmonnotová (FRA) +23,0
4. Janina Hettichová-Walzová (GER) +25,0
5. Océane Michelonová (FRA) +39,0
6. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) +46,0
7. Tereza Voborníková (CZE) +55,0
8. Elvira Öbergová (SWE) +55,0
9. Estere Volfová (LAT) +1:08,0
10. Susan Külmová (EST) +1:09,0
11. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:10,0
12. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +1:12,0
13. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +1:18,0
14. Polona Klemenčičová (SLO) +1:19,0
15. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE) +1:26,0
16. Rebecca Passlerová (ITA) +1:27,0
17. Anamarija Lampičová (SLO) +1:28,0
18. Anna Magnussonová (SWE) +1:28,0
19. Linn Gestblomová (SWE) +1:30,0
20. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:32,0
21. Lora Hristovová (BUL) +1:32,0
22. Deedra Irwinová (USA) +1:33,0
23. Marlene Fichtnerová (GER) +1:34,0
24. Hanna Öbergová (SWE) +1:34,0
25. Ema Kapustová (SVK) +1:37,0
26. Inka Hämäläinenová (FIN) +1:37,0
27. Kamila Żuková (POL) +1:38,0
28. Vanessa Voigtová (GER) +1:39,0
29. Julia Tannheimerová (GER) +1:40,0
30. Anna Gandlerová (AUT) +1:40,0
31. Hannah Auchentallerová (ITA) +1:41,0
32. Nadia Moserová (CAN) +1:44,0
33. Aita Gasparinová (SUI) +1:46,0
34. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +1:50,0
35. Natalia Sidorowiczová (POL) +1:51,0
36. Lotte Lieová (BEL) +1:51,0
37. Sophie Chauveauová (FRA) +1:52,0
38. Margie Freedová (USA) +1:53,0
39. Lydia Mettlerová (SUI) +1:55,0
40. Michela Carraraová (ITA) +1:59,0
41. Tamara Steinerová (AUT) +2:04,0
42. Joanna Jakielová (POL) +2:04,0
43. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) +2:05,0
44. Anna Mąková (POL) +2:05,0
45. Lucie Charvátová (CZE) +2:06,0
46. Julia Kinková (GER) +2:11,0
47. Camille Benedová (FRA) +2:13,0
48. Maren Kirkeeideová (NOR) +2:14,0
49. Lea Meierová (SUI) +2:15,0
50. Juni Arnekleivová (NOR) +2:15,0
51. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) +2:15,0
52. Eve Bouvardová (BEL) +2:16,0
53. Selina Grotianová (GER) +2:17,0
54. Pascale Paradisová (CAN) +2:19,0
55. Lena Repincová (SLO) +2:20,0
56. Baiba Bendiková (LAT) +2:22,0
57. Chrystyna Dmytrenková (UKR) +2:29,0
58. Anne Bünemann De Bescheová (DEN) +2:30,0
59. Anna Andexerová (AUT) +2:34,0
60. Gro Randbyová (NOR) +2:34,0
Poradie disciplíny
1. Suvi Minkkinenová (FIN) 287 b
2. Lou Jeanmonnotová (FRA) 277 b
3. Hanna Öbergová (SWE) 245 b
4. Anna Magnussonová (SWE) 236 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 229 b
6. Maren Kirkeeideová (NOR) 218 b
7. Camille Benedová (FRA) 195 b
8. Lisa Vittozziová (ITA) 191 b
9. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 184 b
10. Océane Michelonová (FRA) 160 b
...
23. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 74 b
49. Anastasija Kuzminová (SVK) 22 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 944 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 733 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 718 b
4. Elvira Öbergová (SWE) 708 b
5. Hanna Öbergová (SWE) 666 b
6. Lisa Vittozziová (ITA) 630 b
7. Julia Simonová (FRA) 618 b
8. Maren Kirkeeideová (NOR) 582 b
9. Océane Michelonová (FRA) 535 b
10. Camille Benedová (FRA) 533 b
...
17. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 302 b
64. Ema Kapustová (SVK) 55 b
65. Anastasija Kuzminová (SVK) 55 b
71. Mária Remeňová (SVK) 32 b
91. Zuzana Remeňová (SVK) 8 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov žien na 10km. Dejiskom pretekov je estónske Otepää.
Najlepšiu pozíciu bude mať víťazka včerajšieho šprintu Julia Simonová, ktorá vyštartuje s náskokom 2,9s pred Lisou Vittozziovou a 22,9s pred Lou Jeanmonnotovou. Zo Sloveniek sa predstaví Ema Kapustová, ktorá vyštartuje so stratou +1:36,9 z 25. miesta a Paulína Bátovská Fialková, ktorá bude zo 43. miesta strácať +2:04,5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:00.