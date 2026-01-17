Nominácia na ZOH je známa. Táto šestica bude reprezentovať Slovensko v biatlone

Slovenské biatlonistky sa tešia z 5. miesta v štafete v rakúskom Hochfilzene 2025.
Slovenské biatlonistky sa tešia z 5. miesta v štafete v rakúskom Hochfilzene 2025. (Autor: Igor Stančík/ Slovenský biatlon)
Sportnet|17. jan 2026 o 18:20
ShareTweet0

Do Talianska vycestujú štyri ženy a dvaja muži.

správu aktualizujeme...

Slovenský zväz biatlonu prostredníctvom sociálnych sietí oficiálne oznámil kompletnú nomináciu pre blížiace sa zimné olympijské hry 2026.

Do talianskej Anterselvy budú cestovať štyri ženy a dvaja muži. Menovite ide o Paulínu Bátovskú Fialkovú, Anastasiu Kuzminovú, Emu Kapustovú, Máriu Remeňovú, Jakuba Borguľu a Šimona Adamova.

O poslednej miestenke sa rozhodlo v sobotnom šprinte v Ruhpoldingu, kde v rámci pretekov Svetového pohára uspel Adamov v internom kvalifikačnom súboji s krajanom Martinom Maťkom.

Biatlon

Slovenské biatlonistky sa tešia z 5. miesta v štafete v rakúskom Hochfilzene 2025.
Slovenské biatlonistky sa tešia z 5. miesta v štafete v rakúskom Hochfilzene 2025.
Nominácia na ZOH je známa. Táto šestica bude reprezentovať Slovensko v biatlone
dnes 18:20
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Nominácia na ZOH je známa. Táto šestica bude reprezentovať Slovensko v biatlone