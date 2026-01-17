Nominácia na ZOH je známa. Táto šestica bude reprezentovať Slovensko v biatlone

správu aktualizujeme...
Slovenský zväz biatlonu prostredníctvom sociálnych sietí oficiálne oznámil kompletnú nomináciu pre blížiace sa zimné olympijské hry 2026.
Do talianskej Anterselvy budú cestovať štyri ženy a dvaja muži. Menovite ide o Paulínu Bátovskú Fialkovú, Anastasiu Kuzminovú, Emu Kapustovú, Máriu Remeňovú, Jakuba Borguľu a Šimona Adamova.
O poslednej miestenke sa rozhodlo v sobotnom šprinte v Ruhpoldingu, kde v rámci pretekov Svetového pohára uspel Adamov v internom kvalifikačnom súboji s krajanom Martinom Maťkom.