ONLINE: Stíhacie preteky žien v Holmenkollene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v nórskom stredisku Holmenkollen stíhacími pretekmi žien na 10 km.
Do stíhačky sa prebojovali tri Slovenky - Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová.
ONLINE: Stíhacie preteky žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Holmenkollen, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
21.03.2026 o 13:45
Stíhacie preteky žien 10 km, Holmenkollen
Štartová listina
1. Hanna Öbergová (SWE)
2. Lisa Vittozziová (ITA) +5,0
3. Elvira Öbergová (SWE) +20,0
4. Julia Simonová (FRA) +38,0
5. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR) +51,0
6. Lou Jeanmonnotová (FRA) +52,0
7. Anna Magnussonová (SWE) +58,0
8. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE) +1:02,0
9. Linn Gestblomová (SWE) +1:06,0
10. Tereza Voborníková (CZE) +1:06,0
11. Suvi Minkkinenová (FIN) +1:13,0
12. Kamila Żuková (POL) +1:15,0
13. Margie Freedová (USA) +1:19,0
14. Olexandra Merkušynová (UKR) +1:19,0
15. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) +1:24,0
16. Vanessa Voigtová (GER) +1:24,0
17. Lena Repincová (SLO) +1:24,0
18. Ella Halvarssonová (SWE) +1:24,0
19. Camille Benedová (FRA) +1:26,0
20. Lucie Charvátová (CZE) +1:28,0
21. Maya Cloetensová (BEL) +1:28,0
22. Julia Tannheimerová (GER) +1:32,0
23. Janina Hettichová-Walzová (GER) +1:32,0
24. Natalia Sidorowiczová (POL) +1:33,0
25. Amandine Menginová (FRA) +1:33,0
26. Selina Grotianová (GER) +1:38,0
27. Deedra Irwinová (USA) +1:39,0
28. Océane Michelonová (FRA) +1:43,0
29. Lena Häckiová-Grossová (SUI) +1:43,0
30. Rebecca Passlerová (ITA) +1:44,0
31. Lea Meierová (SUI) +1:47,0
32. Baiba Bendiková (LAT) +1:50,0
33. Karoline Erdalová (NOR) +1:54,0
34. Anna Gandlerová (AUT) +1:56,0
35. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) +1:58,0
36. Lisa Theresa Hauserová (AUT) +1:59,0
37. Anastasija Kuzminová (SVK) +2:00,0
38. Julia Kinková (GER) +2:02,0
39. Lydia Mettlerová (SUI) +2:04,0
40. Maren Kirkeeideová (NOR) +2:04,0
41. Marlene Fichtnerová (GER) +2:05,0
42. Regina Ermitsová (EST) +2:07,0
43. Anna Mąková (POL) +2:07,0
44. Tereza Vinklárková (CZE) +2:07,0
45. Hannah Auchentallerová (ITA) +2:08,0
46. Joanna Jakielová (POL) +2:08,0
47. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR) +2:09,0
48. Chloe Levinsová (USA) +2:10,0
50. Valentina Dimitrovová (BUL) +2:12,0
51. Ema Kapustová (SVK) +2:14,0
52. Chrystyna Dmytrenková (UKR) +2:14,0
53. Lora Hristovová (BUL) +2:17,0
54. Nadia Moserová (CAN) +2:20,0
55. Sophie Chauveauová (FRA) +2:21,0
56. Juni Arnekleivová (NOR) +2:21,0
57. Aita Gasparinová (SUI) +2:21,0
58. Anne Bünemann De Bescheová (DEN) +2:21,0
59. Pascale Paradisová (CAN) +2:22,0
60. Jekatěrina Avvakumovová (KOR) +2:29,0
Poradie disciplíny
1. Suvi Minkkinenová (FIN) 362 b
2. Lou Jeanmonnotová (FRA) 342 b
3. Hanna Öbergová (SWE) 282 b
4. Lisa Vittozziová (ITA) 281 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 258 b
6. Anna Magnussonová (SWE) 257 b
7. Maren Kirkeeideová (NOR) 240 b
8. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 239 b
9. Océane Michelonová (FRA) 210 b
10. Camille Benedová (FRA) 195 b
...
22. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 87 b
51. Ema Kapustová (SVK) 25 b
55. Anastasija Kuzminová (SVK) 22 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 1054 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 838 b
3. Elvira Öbergová (SWE) 802 b
4. Lisa Vittozziová (ITA) 795 b
5. Hanna Öbergová (SWE) 793 b
6. Anna Magnussonová (SWE) 780 b
7. Julia Simonová (FRA) 707 b
8. Maren Kirkeeideová (NOR) 605 b
9. Océane Michelonová (FRA) 598 b
10. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 580 b
...
17. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 341 b
56. Ema Kapustová (SVK) 80 b
64. Anastasija Kuzminová (SVK) 59 b
73. Mária Remeňová (SVK) 32 b
94. Zuzana Remeňová (SVK) 8 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov žien na 10km. Dejiskom pretekov je nórsky Holmenkollen.
Čaká nás záverečná ženská stíhačka tejto sezóny. Dnes sa rozhodne o držiteľke malého krištáľového glóbusu v tejto disciplíne. Najlepšie karty má Suvi Minkinnenová, ktorá má na konte 362 bodov. Jej najväčšou súperkou bude Lou Jeanmonnotová, ktorá má o 20 bodov menej. Šancu, ale ešte majú aj Hanna Oebergová (282) a Lisa Vittozziová (281). Slovensko bude mať v týchto pretekoch trojnásobné zastúpenie. Do svojej poslednej stíhačky v kariére vyštartuje Paulína Bátovská Fialková so stratou +1:23,5 z 15. priečky. Nasťa Kuzminová bude z 37. miesta strácať +2:00,2 a Ema Kapustová, ktorá skončila v šprinte na 51. mieste +2:13,8.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:45.