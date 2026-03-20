Bátovská Fialková bude v posledne stíhačke bojovať o top desať, Kuzminová o ďalšie body

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nórskom stredisku Holmenkollen ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 13:45 h sa predstavia ženy v stíhacích pretekoch.
Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárok - Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová.
V šprinte sa najviac darilo Bátovskej Fialkovej, ktorá v posledných pretekoch v tejto disciplíne napriek dvom chybám bojovala o top desať.
Finišovala nakoniec na 15. mieste so stratou vyše jeden a pol minúty na víťaznú Švédku Hannu Öbergovú.
Kuzminová bude v stíhačke útočiť zo zadných pozícii. V šprinte urobila na strelnici len jednu chybu, no bude štartovať z 37. miesta s dvojminútovou stratou.
Posledná sa na trať dostane Kapustová. Napriek bezchybnej streľbe v šprinte stratila takmer dve a štvrť minúty a má číslo 51.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - stíhacie preteky žien v Holmenkollene
Číslo
Meno
Krajina
Strata na líderku
15
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
+ 1:24 min
37
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 2:00 min
51
Ema Kapustová
Slovensko
+ 2:14 min