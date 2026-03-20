Bátovská Fialková bude v posledne stíhačke bojovať o top desať, Kuzminová o ďalšie body

Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
Sportnet|20. mar 2026 o 15:00
Pozrite si nomináciu Slovenska na stíhacie preteky žien v nórskom Holmenkollene.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nórskom stredisku Holmenkollen ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 13:45 h sa predstavia ženy v stíhacích pretekoch.

Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárok - Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová.

V šprinte sa najviac darilo Bátovskej Fialkovej, ktorá v posledných pretekoch v tejto disciplíne napriek dvom chybám bojovala o top desať.

Finišovala nakoniec na 15. mieste so stratou vyše jeden a pol minúty na víťaznú Švédku Hannu Öbergovú.

Kuzminová bude v stíhačke útočiť zo zadných pozícii. V šprinte urobila na strelnici len jednu chybu, no bude štartovať z 37. miesta s dvojminútovou stratou.

Posledná sa na trať dostane Kapustová. Napriek bezchybnej streľbe v šprinte stratila takmer dve a štvrť minúty a má číslo 51.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - stíhacie preteky žien v Holmenkollene

Číslo

Meno

Krajina

Strata na líderku

15

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

+ 1:24 min

37

Anastasia Kuzminová

Slovensko

+ 2:00 min

51

Ema Kapustová

Slovensko

+ 2:14 min

