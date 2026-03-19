Bátovská Fialková ťažila zo zmeny, aká sa často nevidí. Kapustová sa pri debute trápila

V rokoch 2019 a 2022 dosiahla Paulína Bátovská Fialková v nórskom stredisku Holmenkollen fantastické úspechy. V oboch prípadoch skončila tretia – najskôr v šprinte, neskôr v stíhacích pretekoch.
Tentokrát sa do obľúbeného strediska vrátila v inej pozícii. Absolvuje tu posledné tri štarty nielen vo Svetovom pohári, ale aj v celej kariére.
Vo štvrtok naposledy vyrazila na trať rýchlostných pretekov na 7,5 km, v ktorých siahala na umiestnenie v elitnej desiatke či možno až v top 6.
Nové štartové čísla
V Osle panujú v závere sezóny náročné podmienky. Kým v stredu komplikovala pretekárkam streleckú prípravu hmla, v deň pretekov bolo veľmi teplo.
Bátovská Fialková v rozhovore priznala, že už pred štartom bola trať dosť rozbitá, na čo doplatili najmä biatlonistky s vyšším číslom na drese.
Aj preto došlo k nečakanej zmene. Ako informuje Slovenský biatlon, päť hodín pred pretekmi kompetentní rozhodli o tom, že štartové čísla sa určia nanovo, pričom najskôr pôjdu najlepšie pretekárky.
"Iba druhý raz v histórii nového štartového systému IBU sa použil tento záložný variant. Musel byť za tým lobing silných krajín," uviedol zväz.
V prípade slovenských reprezentantiek to malo rôzne následky.
Bátovská Fialková mala výhodu, keď namiesto osemnástky mala štvorku. Naopak, Ema Kapustová bola znevýhodnená – namiesto čísla 21 mala až 45.
Aj kvôli tejto zmene boli preteky od začiatku veľmi dynamické a už po približne pol hodine bolo zrejmé, kto sa umiestni na stupňoch víťaziek.
Tréner vedel, že dve chyby sú veľa
Bežecky tréner Martin Bajčičák veril, že jeho zverenka Paulína Bátovská Fialková si v Osle poradí s ťažkými podmienkami a dosiahne kvalitný výsledok.
Ten bol veľmi potrebný aj vzhľadom na súboj v ženskom Pohári národov, v ktorom Slovensko strácalo na dôležitú desiatu priečku Poľska 24 bodov.
"Paulína sa presadzuje bežecky počas celej sezóny, ale stále čakáme na tú streľbu. Nesmie urobiť dve či tri chyby," predpovedal tréner.
Jeho slová sa naplnili. Práve rozdiel medzi jednou a dvoma chybami na strelnici pri dobrom behu spôsobil rozdiel medzi výborným a dobrým výsledkom.
Pre 33-ročnú rodáčku z Brezna zostal len dobrý. V poslednom šprinte kariéry minula hneď prvý terč a jednu nepresnú ranu zaznamenala aj v stoji.
"Škoda, že najmä v stoji to nebola nula. Terč sa nakláňal, ale nespadol. Snažila som sa odkrútiť trestné kolá čo najrýchlejšie a potom sa držať Simonovej. Dala som zo seba maximum," povedala Bátovská Fialková.
Pri ôsmom najlepšom bežeckom čase to napokon stačilo na 15. miesto. Ak by mala o jednu chybu menej, mohla v Holmenkollene atakovať svoje vlaňajšie maximá, ktorými boli dva kvetinové ceremoniály za 6. miesta.
VIDEO: Zostrih zo šprintu žien v Holmenkollene 2026
Kuzminovú nepodržala stojka
Spomedzi jej krajaniek dosiahla bodované umiestnenie už len Anastasia Kuzminová, pričom dlho to v jej prípade vyzeralo na lepšie ako 37. miesto.
Trafila prvých osem terčov, no v druhej polovici stojky bojovala so zadýchaním, dlho čakala na zvyšné dva výstrely a urobila aj jednu chybu.
Strelecky sa darilo Kapustovej, no napriek dvom nulám obsadila až 51. miesto. Skončila sa tak jej séria piatich pretekov s bodovaným výsledkom.
"Bolo to ťažké. Mala som pocit, že mi príliš nešli lyže a dosť som sa trápila. Išla som tu prvýkrát, takže som si nevedela dobre rozložiť sily.
Som však rada, že som to zvládla na strelnici a teším sa, že je predo mnou ešte jeden štart v sezóne," povedala Kapustová v rozhovore.
V spomenutom Pohári národov to na posun na 10. miesto nestačilo. Kamila Žuková sa blysla 12. priečkou a cenné body získala aj 24. Natalia Sidorowiczová. Slovenky tak napokon stratili na Poľky 48 bodov.
Vynikajúcu formu v závere sezóny potvrdili sestry Öbergové, ktoré boli opäť spolu na pódiu. Tentokrát zvíťazila Hanna a ešte pred bronzovú Elviru sa vtesnala takisto strelecky bezchybná Lisa Vittozziová.
Francúzka Lou Jeanmonnotová sa síce musela uspokojiť so 6. priečkou, no aj tá jej stačila na to, aby spečatila zisk veľkého krištáľového glóbusu. Druhá Fínka Suvi Minkkinenová na ňu stráca už viac ako 200 bodov.