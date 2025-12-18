Od trápenia k eufórii. Perfektný deň, som na seba hrdá, tešila sa Bátovská Fialková

Chvíľu to dokonca vyzeralo na možnú výhru, potom na pódium. Nakoniec z toho bol kvetinový ceremoniál a krásne piate miesto v rýchlostných pretekoch v Annecy Le Grand-Bornand.
Paulína Bátovská Fialková podala fantastický výkon. Po dvoch čistých streleckých položkách na trati letela a v závere stupňovala svoje tempo.
„Konečne sa mi podarili perfektné preteky, od štartu až do cieľa. Dokázala som streliť tie vysnené dve nuly a výborne sa mi bežalo. Dnes to bude pre mňa perfektný deň, nech to dopadne výsledkovo akokoľvek. Budem na seba hrdá,“ vravela po dojazde do cieľa, kde horlivo sledovala vývoj pretekov.
„Držte palce,“ povedala s úsmevom na tvári.
Podmienky však boli výborné a darilo sa aj ostatným biatlonistkám.
Na začiatku sa trápila
Tridsaťtriročná biatlonistka nezačala sezónu tak, ako si predstavovala. Nevedela sa oprieť ani o beh, ani o streľbu, ktorú počas leta tak svedomito trénovala.
„Viac ako streľba ma trápi, že sa neviem spoľahnúť na rýchle nohy. Verím, že preteky za pretekmi to raz klikne a budem naspäť,“ uviedla pre Slovenský biatlon po 74. mieste vo vytrvalostných pretekoch v Östersunde.
„Bežecky som sa cítila lepšie, ale na strelnici neviem nájsť pohodu. Neviem v pretekoch napodobniť stovky a stovky strelených núl z tréningu,“ povedala po 51. priečke v rýchlostných pretekoch v Hochfilzene.
Jej sestra Ivona Zvaríková v štúdiu STVR častokrát spomínala, že slovenským biatlonistkám chýba pretekové tempo a chce to chvíľu času, kým úplne naskočia do Svetového pohára. Ani stovky vystrelených nábojov v príprave nemusia priniesť vytúžený výsledok hneď v úvode sezóny.
Francúzsko jej svedčí
Bátovskej Fialkovej to však “kliklo“. V Annecy Le Grand-Bornand jej vyšlo všetko. Predviedla piaty najrýchlejší čas a bezchybné strelecké položky.
„Pre mňa je lepšie štartovať čo najskôr po nástrele, kým som vo švungu a nemusím sa rozjazďovať. Mám rada, keď to má rýchly spád, takže číslo 9 je super," povedala pred pretekmi.
Potvrdila, že francúzske stredisko jej svedčí. Veď vlani tu v rovnakom čase obsadila tretie miesto v pretekoch s hromadným štartom po skvelom finiši, keď na cieľovej rovinke predbehla vysilenú Jeanne Richardovú.
„Je to iný profil trate, nie sú tu strmé stúpania, ale tiahle. Je to veľmi silová trať. Pred štartom sme sa rozprávali s dievčatami, že je to asi vekom, že nám už viac vyhovujú tie silové trate ako tie kopcovité. Možno je to tým, pretože mi to tu sedelo aj vlani,“ zamyslela sa Slovenka.
Je to šesť rokov, čo sa jej naposledy podarilo trafiť v šprinte dve nuly. Vtedy obsadila takisto výborné štvrté miesto (Hochfilzen 2019).
Takmer domáca oslava
Preteky vyhrala Hanna Öbergová pred Lou Jeanmonotovou a Dorotheou Wiererovou. Tesne pred Bátovskou Fialkovou skončila Lisa Vitozziová.
„Je to skvelý pocit. V cieli som bola naozaj dojatá. Mám pocit, že som tento rok lepšia biatlonistka než v posledných rokoch. V pretekoch, ktoré som doteraz absolvovala, sa mi nikdy nepodarilo spojiť všetko dokopy v jedinom štarte.
To, že sa mi to dnes podarilo, pre mňa znamená strašne veľa. Aj keď máte pocit, že ste sa zlepšili, nemôžete to tvrdiť, kým to nepotvrdíte v reálnej súťaži. A dnes sa mi to konečne podarilo,“ uviedla pre IBU víťazka.
Jej záverečné kolo šokovalo a úplne umlčalo francúzske publikum, ktoré už rátalo s víťazstvom Lou Jeanmonnotovej.
„Posledné kolo bolo veľmi náročné. Pozerala som medzičasy a mala som pocit, že na ňu vôbec nestrácam, ale ani nezískavam. Až úplne v závere sa mi podarilo stiahnuť niekoľko sekúnd. V cieli som bola neuveriteľne šťastná, keď som pri svojom mene videla číslo 1.
Možno by som sa mala ospravedlniť za to, že som dnes pokazila francúzsku oslavu. Ak zo strany francúzskeho publika prišla nejaká reakcia, tak to bolo práve ticho,“ doplnila.
Smola pre Kapustovú
Do sobotňajších stíhacích pretekov postúpila aj Mária Remeňová, ktorá s jednou chybou obsadila 46. miesto.
Obrovskú smolu mala Ema Kapustová, ktorá aj napriek čistej streľbe skončila 61. Iba dve desatiny sekundy jej chýbali na postup do stíhačky.
Zuzana Remeňová, ktorá sa vrátila do Svetového pohára po dobrých výsledkoch v IBU Cupe, obsadila 86. miesto.
Slovenské biatlonistky sa pokúsia svoje pozície vylepšiť v stíhacích pretekoch, ktoré sú na programe v sobotu 20. decembra o 12:15. Bátovská Fialková na trať vyštartuje s mankom 16,2 sekundy.