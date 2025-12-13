Šťastná Remeňová po fantastickom výkone štafety: Spievala som si, aby som nebola v strese

Keď prešla cieľovou čiarou, zdvihla ruky a zvýskla od šťastia. Mária Remeňová priviedla slovenskú štafetu na krásnom piatom mieste.
Slovenské biatlonistky na svojich úsekoch šokovali. Predviedli výbornú streľbu a nestratili sa ani na trati.
„Som nadšená. Dievčatá opäť podali tímový výkon na strelnici aj na trati. Bežecky im to šlo fantasticky,“ chválila v štúdiu STVR Ivona Zvaríková (rod. Fialková).
Tréner Martin Bajčičák zvolil v štafetách v Hochfilzene osvedčené poradie – Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová. Kvarteto, ktoré skončilo na posledných MS v Lenzerheide na šiestom mieste.
„Našli sme tú správnu chémiu. Máme niekoho, kto dokáže s čistou streľbou krásne rozbehnúť štafetu, a potom ďalšie pretekárky, ktoré ju vedia podržať. Na prvý úsek je potrebná rýchla a presná streľba, kde sa trochu taktizuje bežecky.
Druhý aj tretí úsek musia byť rýchle. Samozrejme, čo najmenej dobíjaní. Na poslednom úseku už iba Mária musí udržať to, čo dievčatá prinesú,“ povedal tréner.
Náhradné náboje sú rozdiel
Slovenským reprezentantkám sa v Hochfilzene v individuálnych pretekoch nedarilo. Do nedeľňajších stíhacích pretekov postúpili Kapustová a Bátovská Fialková z pozícií mimo bodovanú štyridsiatku.
„Príjazd na strelnicu je náročný. Prišla som zadýchaná a stavila som na pomalšiu streľbu. V šprinte som podala priemerný výkon,“ komentovala mladá biatlonistka pre slovenský biatlon.
„Bežecky som sa cítila lepšie, ale na strelnici neviem nájsť pohodu. Neviem v pretekoch napodobniť stovky a stovky strelených núl z tréningu,“ zhodnotila skúsenejšia Bátovská Fialková.
Individuálne preteky a štafeta sú však rozdielne. Biatlonistky sa vedia pre kolektívny výsledok zomknúť a podať solídnejší výkon.
„V štafetách dokázali dievčatá lepšie strieľať. Možno tým, že majú náhradné náboje. Viac sa im darí robiť to, čo v tréningu. Možno sa v individuálnych pretekoch snažia viac a sú premotivované,“ povedala Zvaríková.
Súperky ju blokovali
Štafetu rozbiehala Kapustová, ktorá potrebovala dovedna dva náhradné náboje. V záverečnom okruhu zmobilizovala všetky sily a ťahala sa v skupine biatlonistiek. Držala vysoké tempo a od poslednej streľby k odovzdaniu štafety stratila iba sedem sekúnd.
„Dnes Emu musíme pochváliť za strelecký aj bežecký výkon. Väčšinou jej v poslednom úseku odchádzali sily. Štafetové preteky jej idú,“ vyzdvihla Zvaríková.
„Dnes sa mi šlo na trati super. Cítila som sa tak, že môžem v poslednom kole bojovať o lepšie priečky. Mala som z toho radosť. Streľba v ľahu bola trochu rozhádzaná, stojku som trochu viac zariskovala. Videla som, že som na pätnástom mieste.
Viem, že na prvom úseku by sa to nemalo a je dobré si streľbu postrážiť. Cítila som však, že na to mám a streľba je stabilná. Jedna rana mi skoro vypadla, o tom viem. Aj preto som sa snažila čo najskôr dobiť.
Súperky mi trochu robili nervy, pretože mi šliapali na lyže a blokovali ma. Niektoré to robili až príliš a bolo to nešportové. Je to však šport, aj takéto lakte k nemu patria. Ja som spokojná a verím, že to dievčatá ešte vylepšia,“ povedala Kapustová pre STVR.
Nestarnúca Kuzminová
Bátovská Fialková prevzala štafetu na desiatom mieste. Predviedla však najrýchlejší úsek a vytiahla ju na ôsmu priečku v kontakte s najlepšími.
„Vedela som, že na strelnici sa nemôžem spoliehať na čisté položky. Mali sme však rezervné náboje a toto riziko som mohla podstúpiť. Som rada, že som sa vyhla trestnému kolu, pretože po rýchlom behu som bola rozklepaná.
Som rada, že som nestratila svoju pozíciu. Štafeta je o kolektívnom výkone, ktorý sa sčíta zo štyroch rôznych pretekárok. Myslím si, že vieme prekvapiť výkonom do najlepšej šestky,“ povedala Bátovská Fialková.
Kuzminová vytiahla štafetu ešte vyššie. Po extrémne rýchlej a čistej stojke bola dokonca tretia. Bežecky sa vyrovnala Elvíre Öbergovej a odovzdávala na štvrtom mieste.
„Som rada, že som v tímovom súboji podporila náš tím. Podala som svoje maximum. Streľba v stoji ma podržala. Budem držať palce Majke, nech to zvládne,“ uviedla skúsená biatlonistka.
Suverénna streľba v stoji
„Teraz všetky oči na Majku,“ hovorili moderátori STVR. Remeňová už skúsenosti mala, pri šiestom mieste slovenskej štafety na posledných MS finišovala.
Na streľbe v ľahu potrebovala dve dobíjania.
„Po streľbe v ľahu som bola smutná. Biatlon robím už niekoľko rokov, ale v živote som sa tak netriasla. Snažila som sa stáť pevne a urobiť všetko, čo je v mojich silách. Odchádzala som sklamaná, pretože som to chcela dievčatám vylepšiť, a nie pokaziť,“ opísala prvú streľbu.
Streľbu v stoji však vybielila. „To bola rýchla a suverénna stojka,“ kričala Zvaríková.
Remeňová odchádzala piata s veľkým náskokom na šiesty tím a svoju pozíciu si do cieľa s prehľadom udržala.
„So stojkou sa v poslednom čase trápim. Bola som neskutočne šťastná, že som dala päť z piatich, a už som len šla. V poslednom kole som sa už tešila, pretože som videla, že za mnou je medzera,“ neskrývala radosť.
Len nebyť v strese
Slovenky nechali za sebou niekoľko silných štafiet – Francúzky, Češky, Rakúšanky, Talianky či Švajčiarky.
„Ja sa stále klepem, ešte som nespracovala všetky emócie. Snažila som sa na trati pokojne dýchať, spievať, len nebyť v strese,“ uviedla Remeňová.
Zvíťazilo kvarteto zo Švédska pred Nórskom a Nemeckom.
Naposledy sa slovenská štafeta umiestnila na piatom mieste na olympijských hrách v Pjongčangu 2018 v zložení Bátovská Fialková, Kuzminová, Poliaková a Zvaríková (rod. Fialková).