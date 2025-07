Do cieľa ju ženie dcérin úsmev. Tajomstvo? Ako mame mi výdrž zo športu pomáha, vraví Bátovská Fialková

Zvládnuť vrcholový šport a byť mamou? „Najťažšia výzva, ktorú som v živote prijala,“ povedala PAULÍNA BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ v rozhovore pre Sportnet. Elitná biatlonistka a dnes mama malej Romanky otvorene rozpráva o tom, ako sa mení jej život po narodení dieťaťa. Svoj svet delí medzi šport, materstvo a stavbu domu, pričom priznáva, že niekedy padá od vyčerpania. V rozhovore zároveň ponúka inšpiratívny pohľad na to, čo jej materstvo dalo – najmä schopnosť efektívne narábať s časom a vydržať aj tie najťažšie chvíle.

Úprimne – čo je náročnejšie: posledné kolo štafety alebo nočné uspávanie dcérky? Ani neviem, či to môžem vysloviť nahlas, aby som to nezariekla (usmiala sa). Mala som šťastie. Moje dieťa spalo dobre, takže jasné – posledné kolo štafety by bolo ťažšie. Spánok však už nie je to, čo býval pred dcérkou. Je to náročné. Teda oveľa náročnejšie.

Ako sa zmenila vaša športová rutina, odkedy ste mamou? Máte teraz viac sily… alebo len menej spánku? Možno viac mentálnej sily, ale tá fyzická sa postupne míňa. To si človek, ktorý to nezažije na vlastnej koži, asi ani nevie predstaviť. Každý len povie, že áno, to musí byť náročné. A ja som taká: „Áno, je to náročné,“ ale nejako to zvládam.

Realita však človeka občas dostane do úzkych a na pokraj vyčerpania. Tak mi treba, sama si za to môžem. Ja som sa tak rozhodla dobrovoľne a nikto ma nenútil. Takže teraz si to pekne musím vyžrať. Niekedy padám na posteľ úplne mŕtva. Skĺbiť vrcholový šport a dieťa je veľmi ťažká záležitosť. Najťažšia výzva, ktorú som v živote prijala.

Detský úsmev vám však musí dodať motiváciu do celého dňa. Určite áno. Moja dcéra je môj hnací motor. Rozhodla som sa tak a robím to aj pre ňu, aj pre celú rodinu, ktorá sa kvôli mne – a pre to, aby som mohla vrcholovo športovať – obetovala. Ubrali si do značnej miery zo svojho komfortu, aby mi pomohli, aby som mohla športovať a aby sa o ňu mal kto starať a robiť všetky tie mamičkovské veci, keď ja nie som k dispozícii. Keď vidím, že je spokojná, že všetci robíme všetko preto, aby jej nič nechýbalo, aby nepostrádala mamu, aby bola šťastná… a vidím, že to tak je – že nemá žiadny problém – tak to je najviac. Ako veľmi sa zapája sestra Ivona? Má teraz novú rolu – teta na plný úväzok? Ona je dokonca krstná mama. Takže krstná mama sa zapája. Už ukončila svoju športovú kariéru a má viac času. Vždy, keď ju oslovím a požiadam o pomoc, nikdy neodmietne – a to si veľmi vážim.

Aj ona sama mi povedala, že si to nevie predstaviť. Vie to aj viac precítiť – roky sme boli spolu a vedeli sme, čo všetko dávame športu, aby sme mali čo najlepšie výsledky. A teraz do toho príde dieťa – to si úplne nevie predstaviť. Ešte ako mama sa na to nevie úplne pozrieť, ale vidí mňa, že som často ako handra splašená. Tak si vie povedať, že to musí byť fakt ťažké.

Pomohlo vám niečo zo športovej prípravy aj v roli matky? Disciplína, mentálny tréning, plánovanie? Určite áno. Najmä plánovanie. Život s dieťaťom je celkovo o logistike. Musím naplánovať kojenie, prebaľovanie, celý režim, spánky… to je alfa a omega. A keď k tomu pridáš športové tréningy a cestovanie v zahraničí – to je level milión. Čiže áno – logistika, disciplína, režim. Od začiatku som si stanovila, že Romanka bude mať režim a budem ho dodržiavať. Možno nie každá mama by s tým súhlasila, že dieťa musí mať prísny režim, ale moja Romanka ho mala a stále má. A úplne mi to funguje. Bez toho, aby mala nejaký svoj režim, na ktorý sa ja ako športovec môžem spoľahnúť, by to nešlo. Keby to bolo v štýle „spi, keď chceš, papaj, keď chceš“, tak by sme sa asi všetci zbláznili. Keď je žena doma a venuje sa iba dieťaťu, tak možno áno. Ale to nebol môj prípad. Od jej narodenia – už od dvoch týždňov som bola na tréningu – takže ja som potrebovala, aby mala režim. Ale nič som nerobila násilne. Od narodenia bola taká bezproblémová, musím zaklopať.