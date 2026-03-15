ONLINE: Zmiešaná štafeta dvojíc dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Otepää)

ONLINE: Zmiešaná štafeta dvojíc v Otepää - Svetový pohár v biatlone. (Autor: TASR)
Sportnet|15. mar 2026 o 09:35
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zmiešanej štafety dvojíc v rámci Svetového pohára v estónskom stredisku Otepää.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v estónskom stredisku Otepää. V nedeľu je na programe zmiešaná štafeta dvojíc.

Slovensko bude reprezentovať dvojica Ema Kapustová a Artur Ischakov.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


Biatlon sledujte s nami naživo ako online prenos.

Biatlon  2025
15.03.2026 o 12:35
Zmiešaná štafeta jednotlivcov, Otepää
Plánovaný
Prenos
Štartová listina

1. Nórsko (Lægreid, Knottenová)
2. Francúzsko (Jacquelin, Benedová)
3. Fínsko (Seppälä, Minkkinenová)
4. Švédsko (Samuelsson, Öbergová)
5. Švajčiarsko (Hartweg, Meierová)
6. Rakúsko (Eder, Hauserová)
7. Ukrajina (Borkovskyj, Merkušynová)
8. Poľsko (Guńka, Mąková)
9. Česká rep. (Hornig, Voborníková)
10. Estónsko (Kehva, Talihärmová)
11. Slovinsko (Fak, Klemenčičová)
12. Taliansko (Hofer, Vittozziová)
13. Nemecko (Strelow, Voigtová)
14. Litva (Fomin, Traubaitéová)
15. Lotyšsko (Mise, Bleideleová)
16. Kazachstan (Kirejev, Kliminová)
17. Grónsko (Slettemark, Slettemarková)
18. Rumunsko (Šamajev, Tolmačevová)
19. Slovensko (Ischakov, Kapustová)
20. USA (Brown, Andersonová)
21. Bulharsko (Zašev, Dimitrovová)
22. Kanada (Runnalls, Rousseauová)
23. Moldavsko (Magazejev, Stremousová)
24. Belgicko (Mackels, Bouvardová)
25. Chorvátsko (Crnković, Kožicová)
26. Veľká Británia (Jefferies, Pendryová)
27. Dánsko (Frisk, Bünemann De Bescheová)
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo zmiešanej štafety jednotlivcov. Dejiskom pretekov je estónske Otepää.

Naposledy sa v Novom Meste na Morave z víťazstva tešilo Fínsko pred Francúzskom a Nórskom. Slovensko obsadilo v zložení Mária Remeňová a Artur Iskhakov 15. miesto.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:35.

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»ONLINE: Zmiešaná štafeta dvojíc dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Otepää)