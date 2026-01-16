Body sú na strane Kapustovej. Z biatlonových sestier pôjde na ZOH zrejme iba jedna

Šprint Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu dal zrejme definitívnu bodku za interným súbojom slovenských biatlonistiek v boji o ZOH 2026.
Pokiaľ sa nič neočakávané nestane, do Anterselvy budú cestovať Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Ema Kapustová.
Prvé dve menované si miestenku vybojovali priamo - vďaka umiestneniam do 30. miesta vo Svetovom pohári. Zvyšné dve miesta určili kvalifikačné body IBU z najlepších troch výsledkov z tejto a predošlej sezóny SP.
Mária Remeňová mala už pred pretekmi v Ruhpoldingu takmer istú účasť, no jej sestra Zuzana mohla v rebríčku dohnať manko na Kapustovú.
Potrebovala na to umiestnenie približne medzi 30. až 40. miestom, no to sa jej nepodarilo. Pri streľbe v ľahu aj v stoji urobila po jednej chybe a napokon nepostúpila ani do stíhacích pretekov, keďže skončila na 71. mieste.
V rebríčku kvalifikačných bodov, v ktorých platí, že nižšia hodnota je lepšia, má Ema Kapustová 86,13 bodu, zatiaľ čo Zuzana Remeňová má 101,54 bodu.
Na tomto sa už nič meniť nebude a poradie je definitívne.
O premiérovú účasť Kapustovej na olympijských hrách by ešte mohlo pripraviť pravidlo o tom, že štvrtá miestenka je na návrh viceprezidenta zväzu.
Ten by teoreticky mohol uprednostniť Zuzanu Remeňovú, no ako pre Sportnet povedal generálny sekretár SZB Patrik Kristlík, takéto niečo sa neočakáva.
Hoci Kapustová nedosahuje také výsledky ako vlani, body hrajú v jej prospech. V piatok dopoludnia sa vyjadrila, že preteky z Ruhpoldingu radšej nebude sledovať, no prípadnú účasť na ZOH berie ako veľkú česť.