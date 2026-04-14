Jediný kandidát na prezidenta biatlonového zväzu je súčasný šéf. Do štruktúr mieri Bátovská Fialková

V sobotu 18. apríla sa uskutoční Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu (SZB), na ktorom si delegáti klubov zvolia nové vedenie.
O funkciu prezidenta SZB sa uchádza iba jediný kandidát, a to súčasný prezident Peter Vozár, ktorý stojí na čele zväzu od konca roku 2019.
„Vozár má silnú podporu veľkej časti klubov, ktoré ho opätovne navrhli na túto pozíciu. Záujem o pozíciu viceprezidenta pre športovcov má Paulína Bátovská Fialková, ktorá by sa tak po skončení úspešnej kariéry chcela vydať na funkcionársku dráhu a zo svojej pozície reflektovať záujmy a potreby športovcov,“ uvádza tlačová správa zväzu.
Zmena nastane na pozícii viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu. Na starosti má zloženie reprezentačných tímov či nominačné kritériá, pretože Pavel Kobela sa už rozhodol nekandidovať.
Jeho miesto zaujme bývalá biatlonistka, v súčasnosti trénerka a pedagogička Jana Daubnerová, alebo Michal Straka, otec a tréner úspešnej dorastenky Michaely.
Okrem iného budú zástupcovia klubov schvaľovať aj podrobný materiál Vízie 2030, na ktorej vedenie už dva roky pracovalo, no postupne vytvorilo komplexnú verziu.
Jej cieľom je uspieť na ZOH 2030 vo francúzskych Alpách, no najmä nastaviť procesy, ktoré prinesú stabilnú a rastúcu základňu športovcov a trénerov a nastaviť systém výchovy a práce reprezentácie založený na spolupráci a dátach. Informoval o tom SZB.
Zoznam kandidátov Valného zhromaždenia SZB 2026
Prezident SZB: Peter Vozár
Viceprezident pre ekonomiku a marketing: Maroš Badáň
Viceprezident pre športovcov: Paulína Bátovská Fialková
Viceprezident pre technické záležitosti: Ondrej Kosztolányi
Viceprezident pre kluby: Jaroslava Lauková, Matej Kazár
Viceprezident pre mládež: Radovan Cienik, Ľubomír Machyniak, Branko Michalech
Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu: Jana Daubnerová, Michal Straka