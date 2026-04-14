Jediný kandidát na prezidenta biatlonového zväzu je súčasný šéf. Do štruktúr mieri Bátovská Fialková

Bývalá slovenská biatlonistka Paulína Bátovská Fialková. (Autor: TASR)
TASR|14. apr 2026 o 12:47
ShareTweet0

Zmena nastane na pozícii viceprezidenta pre štátnu športovú reprezentáciu.

V sobotu 18. apríla sa uskutoční Valné zhromaždenie Slovenského zväzu biatlonu (SZB), na ktorom si delegáti klubov zvolia nové vedenie.

O funkciu prezidenta SZB sa uchádza iba jediný kandidát, a to súčasný prezident Peter Vozár, ktorý stojí na čele zväzu od konca roku 2019.

„Vozár má silnú podporu veľkej časti klubov, ktoré ho opätovne navrhli na túto pozíciu. Záujem o pozíciu viceprezidenta pre športovcov má Paulína Bátovská Fialková, ktorá by sa tak po skončení úspešnej kariéry chcela vydať na funkcionársku dráhu a zo svojej pozície reflektovať záujmy a potreby športovcov,“ uvádza tlačová správa zväzu.

Na starosti má zloženie reprezentačných tímov či nominačné kritériá, pretože Pavel Kobela sa už rozhodol nekandidovať.

Jeho miesto zaujme bývalá biatlonistka, v súčasnosti trénerka a pedagogička Jana Daubnerová, alebo Michal Straka, otec a tréner úspešnej dorastenky Michaely.

Okrem iného budú zástupcovia klubov schvaľovať aj podrobný materiál Vízie 2030, na ktorej vedenie už dva roky pracovalo, no postupne vytvorilo komplexnú verziu.

Jej cieľom je uspieť na ZOH 2030 vo francúzskych Alpách, no najmä nastaviť procesy, ktoré prinesú stabilnú a rastúcu základňu športovcov a trénerov a nastaviť systém výchovy a práce reprezentácie založený na spolupráci a dátach. Informoval o tom SZB.

Zoznam kandidátov Valného zhromaždenia SZB 2026

Prezident SZB: Peter Vozár

Viceprezident pre ekonomiku a marketing: Maroš Badáň

Viceprezident pre športovcov: Paulína Bátovská Fialková

Viceprezident pre technické záležitosti: Ondrej Kosztolányi

Viceprezident pre kluby: Jaroslava Lauková, Matej Kazár

Viceprezident pre mládež: Radovan Cienik, Ľubomír Machyniak, Branko Michalech

Viceprezident pre štátnu športovú reprezentáciu: Jana Daubnerová, Michal Straka

Biatlon

dnes 12:47
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Jediný kandidát na prezidenta biatlonového zväzu je súčasný šéf. Do štruktúr mieri Bátovská Fialková