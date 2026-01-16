Bátovská Fialková aj Kuzminová sa zhodli: Držali krok s elitou a bežecká forma ide nahor

Rýchlostné preteky v nemeckom Ruhpoldingu sa niesli v ideálnych podmienkach, ktoré sľubovali presné streľby a vysoké tempo na trati.
Bezvetrie, rýchla a sklzná trať a prehľadná strelnica vytvorili prostredie, v ktorom sa chyby neodpúšťali.
„Na štadióne panuje bezvetrie a príjazd na strelnicu je veľmi dobrý. Biatlonistky si môžu pozrieť vlajočky, ako fúka vietor. Dnes to pôjde iba s nulami. Očakávam ich veľa. Trať je rýchla a sklzná. Žiadne chyby sa nebudú odpúšťať,“ povedala priamo z dejiska expertka STVR Ivona Zvaríková.
Napriek ideálnym podmienkam však ani jedna zo slovenských reprezentantiek nedokázala predviesť úplne čistú streľbu. O poradí tak rozhodovali najmä detaily a každá jedna chyba znamenala citeľný časový sklz.
Víťazkou pretekov sa stala Švédka Hanna Öbergová, ktorá zdolala Francúzku Lou Jeanmonnotovú a Talianku Lisu Vittozziovú.
Uponáhľaná rana
Najlepšie si zo Sloveniek počínala Paulína Bátovská Fialková. Na prvej streleckej položke minula jeden terč, čo ju pripravilo o ešte výraznejší výsledok.
„Mrzí ma táto jedna chyba. Mala som na streľbe v ľahu komfortný pocit, štyri rany mi pekne padli. Možno som už bola s piatou ranou na odchode a to sa mi stalo osudným. Som rada, že som zvládla stojku,“ povedala pre STVR.
Na trati však pôsobila veľmi presvedčivo. Bežecky patrila medzi najlepšie v štartovom poli a aj napriek jednej trestnej minúte obsadila výborné 12. miesto. Dosiahla 11. najrýchlejší bežecký čas zo všetkých pretekárok.
„Som celkom spokojná. Myslím si, že bežecky sa to bude ešte stupňovať. Som rada, že som po vysokohorskom sústredení nemala krízový deň a mohla som bojovať. Strelnica bola veľmi pokojná a nebolo treba na nej rozmýšľať. Na trati sa človek potom môže vyblázniť,“ dodala.
Jej umiestnenie pozitívne hodnotila aj Zvaríková.
„Podala veľmi dobrý výkon. Dnes boli také podmienky, že aj jedna chyba bola veľa. Paula veľmi dobre vie, že poslednú ranu urýchlila. Na trati však podala veľmi dobrý výkon a strata do stíhacích pretekov je hrateľná.“
Držala krok
Veľmi podobný bežecký prejav ukázala aj Anastasia Kuzminová. Rýchlostne nezaostávala ani za najväčšími favoritkami, no dve chyby na strelnici ju odsunuli na 29. miesto.
„V Oberhofe bola trať náročnejšia, tu je to jednoduchšie. Aj strelnica je bezchybná. Rovnako ako v štafete aj tu som mala dve rany mimo. To je niečo, čo musím zmeniť.
Potešilo ma, že v poslednom kole som sa ťahala za Öbergovou. Držala som s ňou krok. To, že neprehrávam s líderkami, je veľmi dobrá správa. Moja bežecká forma stúpa. Strata do stíhacích pretekov nie je veľká,“ uviedla pre STVR.
Aj jej výkon naznačil, že ak sa podarí skrotiť streľbu, môže sa v ďalších pretekoch posunúť výrazne vyššie.
Stíhacie preteky sú na programe v nedeľu o 12:30.
Deň blbec
Opačný pohľad na strelnicu mala Mária Remeňová, ktorej preteky vôbec nevyšli.
„Človek si myslí, že je to ľahké. Pri príchode na strelnicu však treba ešte pracovať, aby pretekárka nestratila rýchlosť. Bohužiaľ, na stojke si to vypýtalo svoju daň. Bol to deň blbec,“ zhodnotila.
Remeňová minula až štyri terče a obsadila 89. miesto. Do stíhacích pretekov sa neprebojovala ani jej sestra Zuzana, ktorá síce chybovala iba dvakrát, no výkon na trati jej stačil len na 71. priečku.
V silnej konkurencii sa ukázalo, že v deň s ideálnymi podmienkami sa každá chyba na strelnici okamžite premieta do výsledku a bez čistejšej streľby je posun nahor náročný.