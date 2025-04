Tragická smrť v rodine bývalého športovca. Len 14-ročný syn zomrel na otravu plynom

NEW YORK. Len 14-ročný syn niekdajšieho bejzbalistu Bretta Gardnera z klubu New York Yankees v zámorskej MLB zomrel na otravu oxidom uhoľnatým. Stalo sa to počas rodinnej dovolenky na Kostarike.

Podľa vyhlásenia sa v toxikologickej správe po smrti Millera zistila vysoká hladina karboxyhemoglobínu, čo je ukazovateľ daného plynu v krvi.

Všetky percentá nasýtenia sa plynom nad 50 sú smrteľné, Miller ich mal v sebe 64. V pitevnej správe sa na orgánoch našli známky otravy oxidom uhoľnatým. Informoval o tom web nytimes.com.