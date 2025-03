Dostali divokú kartu. Slovensko pošle na prestížny turnaj čisto dievčenský tím

BRATISLAVA. Aj v tomto roku bude mať slovenský bejzbal zastúpenie na najväčšom mládežníckom turnaji v Európe, ktorý nesie názov SuperCup. Tentokrát ale na juh Česka pôjde čisto dievčenský tím. Organizátori SuperCupu totiž oslovili usporiadateľku jesenného turnaja 'Baseball is for girls too' Zuzanu Zambojovú a ponúkli jej divokú kartu, ak zloží výber dievčat pre tento turnaj. Stačilo niekoľko rokovaní vznikol projekt Slovakia Panthers.

„Pár dní po tomto turnaji, ktorý mal neuveriteľne obrovský ohlas medzi ľuďmi aj medzi rodičmi a dievčatám sa veľmi páčil, oslovil federáciu organizátor SuperCupu Boža Bílek. My sme sa toho chytili. Oslovila som trnavský tím Panthers a GoodSports z Bratislavy.

So Štefanom Berhedim z Trnavy sme sa napokon dohodli, že ideme do toho a spravíme spoločný tím. Takže takto sme prišli k názvu Slovakia Panthers,“ vysvetľuje Zuzana Zambojová, ktorá je zároveň zakladateľkou klubu Bratislava Panthers. Vo februári a v marci sa v Bratislave konali výbery, v ktorých tréneri vyberali finálnu nomináciu dievčat na júnový turnaj. Okrem toho museli zástupcovia oboch klubov riešiť aj mnohé organizačné, logistické a finančné záležitosti. „Ale je to sranda. Veľmi si to užívam. Veľmi rada organizujem veci a som skôr manažér než tréner. Vymyslela som dievčatám logo, outfit a dresy, v ktorých nás budú prezentovať,“ hovorí s úsmevom Zambojová.

„Je to úžasná práca. Vďaka dievčatám a tá radosť, že robíme niečo iné, to ma napĺňa, to ma motivuje, to ma vlastne poháňa dopredu.“ Slovenky pre turnaj zvolili okrem dresov aj špeciálny outfit, ktorým chcú upútať pozornosť bejzbalovej komunity.

Bejzbalistky dievčenského tímu Slovakia Panthers. (Autor: Archív Z. Z.)

Predsa len budú Slovakia Panthers po dlhých desiatich rokoch prvým dievčenským tímom, ktorý sa tohto medzinárodného súboja zúčastní. Mladé dievčatá sa ale určite nebudú chcieť iba zúčastniť a pred turnajom spolu absolvujú aj niekoľko spoločných tréningov. Ešte predtým si ale väčšina z nich zahrá aj na ďalšej verzii turnaja 'Baseball is for girls too'. Po ňom už príde na rad už SuperCup.