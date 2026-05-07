Zelené dresy a rekordy. Sagan je rád, že skončil kariéru: Mojou výhodou bola všestrannosť

Peter Sagan už druhý rok chýba v profesionálnom pelotóne, no jeho popularita neupadá. Tridsaťšesťročný rodák zo Žiliny je rád, že sa rozhodol ukončiť kariéru.
Ako uviedol v rozhovore s novinármi pri príležitosti predstavenia v úlohe ambasádora podujatia L’Etape Czech Republic by Tour de France, možno je ešte vyťaženejší než počas aktívnej kariéry, no môže sa venovať veciam, ktoré predtým robiť nemohol.
So svojou kariérou som spokojný
„Som rád, že už som z cyklistiky vonku. So svojou kariérou som spokojný,“ reagoval Sagan na otázku, či mu profesionálna cyklistika chýba.
„Keď som sa rozhodol skončiť, oznámil som to rok dopredu. Cítil som, že už to nie je ono. A myslím si, že som urobil dobre,“ dodal Sagan, ktorému sa podaril unikátny úspech, keď v rokoch 2015 až 2017 vyhral ako doposiaľ jediný trikrát za sebou cestné preteky majstrovstiev sveta.
Sedemkrát tiež ovládol bodovaciu súťaž na slávnej Tour de France.
Na cyklistiku však nezanevrel. „Vypadol som z profi pelotónu, ale inak sa v cyklistike stále pohybujem. A možno som ešte viac vyťažený než počas kariéry, len nemusím tráviť šesť hodín denne na bicykli.
Som zdravý, čo je najdôležitejšie. A môžem robiť veci, ktoré som predtým robiť nemohol. Na cestnom bicykli už veľmi nejazdím, ale na horskom si občas vyrazím,“ uviedol Sagan.
Vo voľnom čase sa snaží veľa venovať synovi. „Už bude mať deväť rokov, takže sa s ním dá všeličo vymýšľať.
Venuje sa tenisu, hrá aj stolný tenis, futbal, má viac aktivít, zatiaľ u neho vedie tenis. Na bicykli ale jazdíme nanajvýš na zmrzlinu, občas do školy,“ priblížil Sagan.
Rovnako ako sú unikátom jeho tri triumfy po sebe na majstrovstvách sveta, zostáva so siedmimi prvenstvami rekordérom v bodovacej súťaži Tour de France. Triumfoval v rokoch 2012 až 2016, 2018 a 2019.
„A mohlo to byť osemkrát za sebou...,“ trpko sa pousmial pri spomienke na kontroverznú diskvalifikáciu v roku 2017, ktorú mnohí považovali za veľmi prísnu.
Dokázal som vyhrávať aj vrchárske prémie
„Mojou výhodou je asi všestrannosť. Končil som v top päť v šprintérskych etapách, ale dokázal som vyhrávať aj vrchárske prémie a bodovať v ťažkých etapách, kde inak šprintéri nemali veľa šancí.
Boli aj roky, keď som nevyhral ani jednu etapu, a napriek tomu som získal zelený dres. Naozaj dôležité to pre mňa začalo byť vtedy, keď som mal na konte štyri víťazstvá a objavila sa možnosť dosiahnuť rekord,“ pripomenul.
Za najsilnejšiu spomienku spojenú so „Starou dámou“ považuje svoj prvý štart na najslávnejších cyklistických pretekoch sveta.
„Vtedy som hneď vyhral tri etapy, k tomu zelený dres a ešte som dostal od prezidenta Liquigasu ako odmenu Porsche,“ spomínal s úsmevom.
Tour de France je obrovský kolos
„Doteraz ho mám v Žiline v rodinnom hoteli, je nepredajné, je to taká moja trofej. Tour de France je obrovský kolos, nie nadarmo patrí medzi najväčšie športové podujatia na svete.
Zažil som tam veľa dobrého aj dosť zlého, ale tak to jednoducho chodí — jeden rok je lepší, iný horší,“ skonštatoval Sagan.
Bol by rád, keby sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca štart Tour de France v Prahe. O takzvaný Grand Départ sa Česko usiluje už dlhšie a chce ho získať pre rok 2029, prípadne neskôr.
„Bolo by to úplne super. A potom by to mohli zobrať rovno cez Slovensko a nech idú na bicykloch až do Francúzska,“ povedal.
Českú metropolu si obľúbil. „Mám Prahu veľmi rád. Chodievali sme sem už ako malí na dovolenky. Orloj, Karlov most, Václavák... Naozaj sa mi to tu veľmi páči a rád sa sem vraciam,“ povedal Sagan.