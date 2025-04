Dúfajú, že si ich všimnú európske kluby. Venezuelčania sa zaujímali o azyl v Španielsku

BARCELONA. Vyše 20 venezuelských bejzbalistov sa v Barcelone zaujímalo o možnosti požiadať o azyl.

Podľa španielskej polície tím nedávno priletel do Madridu a následne sa presunul do Katalánska. Išlo o hráčov do 23 rokov z klubu Guevara.

Tím mal v Európe odohrať prípravné zápasy v Taliansku a Španielsku.