Skvelá správa pre slovenského bejzbalistu. Jeho klub ho povolal naspäť do MLB

Slovenský bejzbalista Adam Macko je opäť súčasťou kanadského tímu Toronto Blue Jays.
Dvadsaťpäťročného nadhadzovača povolal účastník zámorskej Major League Baseball (MLB) po približne dvoch týždňoch z nižšej Triple-A súťaže, kde bol hráčom Buffalo Bisons.
Toronto sa tak rozhodlo zareagovať na sériu horších výsledkov, keď neuspelo v piatich stretnutiach po sebe.
Macko prišiel do tímu namiesto Američana Simeona Woodsa Richardsona.
Slovenský bejzbalista debutoval v polovici mája na legendárnom Yankee Stadium v New Yorku ako historicky prvý Slovák v ére samostatnosti v MLB.
Celkovo zasiahol počas tohto obdobia do 12 duelov, dvakrát bol prvým nadhadzovačom a v oboch prípadoch dopomohol k výhre svojho družstva.
Vedenie klubu poslalo Macka do Buffala 9. júna, kde stihol zasiahnuť do štyroch duelov.
Tréner Blue Jays John Schneider informoval, že k rozhodnutiu prišlo v tom čase pre vytvorenie miesta na súpiske.
Torontu patrí v tabuľke American League deviata pozícia s bilanciou 39 výhier a 44 prehier. Do play off postupujú víťazi divízií a tri tímy s najlepšou bilanciou po základnej časti.