Vo Švajčiarsku tragicky zahynul český horolezec. Pri výstupe ho zasiahol kameň

Švajčiarska hora Lyskamm
Švajčiarska hora Lyskamm (Autor: wikipedia)
ČTK|9. júl 2026 o 08:00
ShareTweet0

Spolu s ďalším horolezcom liezli na štyritisícovku.

Štyridsaťtriročný český horolezec zahynul vo Švajčiarsku na hore Lyskamm. Pri výstupe ho zasiahol kameň, informovala polícia v kantóne Valais (Wallis).

Nešťastie sa odohralo v utorok ráno na 4527 metrov vysokej hore Lyskamm, ktorá tvorí hranicu medzi Švajčiarskom a Talianskom.

Na švajčiarskej strane, vo výške približne 4300 metrov, zasiahli jedného z dvojice horolezcov padajúce kamene.

"Jeho spoločník okamžite zalarmoval záchranné zložky. Tie sa vydali na miesto nehody vrtuľníkom spoločnosti Air Zermatt, "uviedla polícia.

"Na mieste už mohli iba konštatovať smrť horolezca," dodala. Prokuratúra začala vyšetrovanie.

Ostatné športy

    Švajčiarska hora Lyskamm
    Švajčiarska hora Lyskamm
    Vo Švajčiarsku tragicky zahynul český horolezec. Pri výstupe ho zasiahol kameň
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Vo Švajčiarsku tragicky zahynul český horolezec. Pri výstupe ho zasiahol kameň