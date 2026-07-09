Vo Švajčiarsku tragicky zahynul český horolezec. Pri výstupe ho zasiahol kameň

Štyridsaťtriročný český horolezec zahynul vo Švajčiarsku na hore Lyskamm. Pri výstupe ho zasiahol kameň, informovala polícia v kantóne Valais (Wallis).
Nešťastie sa odohralo v utorok ráno na 4527 metrov vysokej hore Lyskamm, ktorá tvorí hranicu medzi Švajčiarskom a Talianskom.
Na švajčiarskej strane, vo výške približne 4300 metrov, zasiahli jedného z dvojice horolezcov padajúce kamene.
"Jeho spoločník okamžite zalarmoval záchranné zložky. Tie sa vydali na miesto nehody vrtuľníkom spoločnosti Air Zermatt, "uviedla polícia.
"Na mieste už mohli iba konštatovať smrť horolezca," dodala. Prokuratúra začala vyšetrovanie.