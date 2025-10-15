Ako správne behať v zime? Dôležité je si zvoliť vhodné oblečenie a užiť si to

BRATISLAVA. Zimné obdobie patrí väčšinou špecifickým športom, ktoré si vyžadujú sneh či ľad.
Mnoho ľudi sa vyberie zahrať si hokej, bežkovať na lyžiach či zlyžovať kopec.
Ľudia zo svojho tréningu často vynechávajú beh, ktorý je však dôležitý aj v tomto ročnom období.
Poďme sa pozrieť na základné tipy, ktoré vám pomôžu k tomu, aby ste počas behania v zime nestratili formu a zároveň neostali chorí.
Ako sa rozohriať na beh v zime?
Behanie v zime je bezepčné, aj keď je teplota hlboko pod nula stupňov Celzia. Bežci, narozdiel od iných športov, nepotrebujú zimnú prestávku.
Dôležité je však zvoliť správne oblečenie a dôkladnú rozvičku. Nikdy nie je dobré, ak sa rozhodnete ísť hneď behať po tom, čo ste vstali z postele.
Pre telo to znamená teplotný šok. Takže predtým, ako sa čo i len vôbec vyberiete behať, urobte si krátku rozvičku.
Stačí vám pár drepov na mieste, prípadne niekoľko metrov behu či krátke šprinty na mieste. Telo sa dostane do prevádzkovej teploty a beh si oveľa viac užije.
Najlepšie však bude, ak pred behom zvolíte krátku, zato intenzívnu prechádzku na atletický ovál či cyklotrasu.
Ako na beh v zime?
Beh v zime je mimoriadne špecifický, no ponúka vám rôzne scenérie, ktoré môžete vidieť v prírode.
Nie je však ideálne, ak si zakaždým zvolíte extra dlhé behy, ktoré vám môžu priniesť bolesti.
Prvých 10-15 minút sa telo bude rozohrievať, no potom sa dostane do ideálnej teploty a vy do ideálneho tempa.
V zime sa odporúča, aby ste behali čo najbližšie k vášmu domu, aby sa nestalo, že po niekoľkých kilometroch sa nebudete môcť vrátiť.
Do tréningu namiesto dlhého 20-kilometrového behu preto radšej zaraďte 10-kilometrový, no v zvýšenom tempe.
V zime sa taktiež neodporúča, aby ste počas behu robili prestávky, keďže telo môže veľmi rýchlo vychladnúť a späť do prevádzkovej teploty sa môže dostať ťažko.
Nezabúdajte však, že počas behu musíte piť dostatok tekutín. Aj keď si telo v zime prirodzene pýta menej vody ako v lete, hydratácia je dôležitá.
Oblečenie na beh v zime
Dôležitou súčasťou behu v zime je aj oblečenie. Jeho výber je dôležitý ešte predtým, aký typ behu si vyberiete.
Ak chcete ísť len ľahký výklus, oblečte sa teplejšie, pretože telo nevydá toľko tepla, aby sa zahrialo.
Ak však plánujete zvoliť dlhší beh či intervaly, oblečte sa voľnejšie. Pri týchto typoch sa ľahko zahrejete a spotíte, mohlo by sa vám potom stať, že vás ofúkne a ostanete prechladnutý.
Bežecká výbava v zime by mala obsahovať tenkú bundu odolnú vetru či dažďu, bežecké tričko s dlhým rukávom, ktoré dobre odvádza pot, bežeckú čiapku alebo čelenku, tenké rukavice a takisto aj funkčné ponožky.
Ak však cítite, že vám môže byť zima, skúste si zvoliť ešte o jednu vsrtvu oblečenia viac. Vo všeobecnosti však platí, že telo sa zahreje aj s menej vrstveným oblečením.
Ak je vám pri vybehnutí zima, neberte to ako zlý signál. Telo sa po chvíli zahreje a budete v dobrej teplote.
Čo robiť po behu v zime?
Keď dobeháte a prídete domov, prvé čo urobte, je, že sa rýchlo prezlečiete do suchého a teplého oblečenia.
Snažte sa čo najkratší čas ostávať v tom oblečení, v ktorom ste behali. Je navlhnuté a chladí.
Materiály a látky
Bavlna – Najrozšírenejší materiál v odevnom priemysle. Na šport však nie je veľmi vhodný. Bavlna je síce príjemná na dotyk a je aj mechanicky odolná, ale rýchlo naberie vlhkosť a veľmi pomaly schne.
Merino – je to vlna z vyšľachtených oviec. Vlákna tejto vlny sa skladajú z dvoch častí, ktoré sú spojené špirálou. Oproti bežnej vlne má jemnejšie vlákna. Veľmi dobre chráni pred nepriaznivým počasím. Dobre izoluje, má antibakteriálne vlastnosti a je príjemná na dotyk. Nevýhodou je, že zadržiava vodu, ale ani mokrá nestráca izolačné vlastnosti.
Bambusové vlákno – Má dobré termoregulačné vlastnosti, je antibakteriálne, rýchlo schne a je dobre priedušné.
Polypropylén: Umelé vlákno, ktoré je jedným z najrýchlejšie schnúcich. Rýchlo odvádza pot od tela, je odolné proti oderu, nevytvára žmolky, ale stáva sa, že sa nabije statickou elektrinou. Nie je takým dobrým izolantom.
Polyester: Podobne ako ostatné umelé vlákna málo vlhne a rýchlo schne. Je pevný, odolný a vlákna sa dajú vyrobiť aj mimoriadne jemné. Duté vlákna sú dobrým izolantom.
Polyamid: Je pevný, pružný materiál, odolný proti vonkajším vplyvom. Nie je však príjemný na dotyk a ľahko sa nabije statickou elektrinou.
Goretex: Je to viacvrstvová membrána, ktorá je tvorená mikroskopickými pórmi (asi 1,4 miliardy pórov na cm2). Tie sú také malé, že kvapky vody cez ne nepreniknú. Na druhej strane nimi prejdu molekuly vodnej pary (odparovanie potu). Membrána však nezaručí, že cez ňu prejde všetok pot. Ak je ho priveľa, vyzráža sa na vnútornej strane.
Pertex: Tkanina vyrobená z mikrovlákna s veľkou hustotou. Ide o vetru odolný a vodu odpudzujúci materiál, ktorý existuje v rôznych úpravách.
Flís: Táto látka sa vlastnosťami podobá klasickej vlne, ale vyrába sa z umelých vlákien (najčastejšie z polyesteru z recyklovaných PET fliaš). Výborne izoluje, odvádza pot, na druhej strane vytvára žmolky a nie je taká odolná.