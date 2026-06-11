Zápasnícky úspech na univerzitných MS. Mladá Slovenka získala bronzovú medailu

Na snímke sprava slovenská zápasníčka Réka Hegedüsová a Maria Victoria Baezová
Na snímke sprava slovenská zápasníčka Réka Hegedüsová a Maria Victoria Baezová (Autor: TASR)
TASR|11. jún 2026 o 13:36
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V rozhodujúcom dueli hladko zdolala domácu Brazílčanku.

Slovenská zápasníčka Réka Hegedűsová získala bronzovú medailu na Univerzitných majstrovstvách sveta v bojových športoch organizácie FISU v kategórii do 53 kg.

V hlavnom meste Brazílie vybojovala pre Slovensko prvú medailu v histórii podujatia.

Zverenka trénera Jozefa Vajasa v rozhodujúcom súboji o cenný kov zdolala domácu pretekárku Emile Suellen Saterovú De Francovú 10:0 na technickú prevahu.

Predtým vo štvrťfinále nestačila na nezávislú pretekárku Jekaterinu Karpuškinovú 0:10, no súperka postúpila do finále a slovenskú reprezentantku tak potiahla do opráv.

Jeden úspešný duel od cenného kovu bola aj Viktória Földešiová vo váhe do 62 kg. V súboji o bronz však nestačila na poľskú reprezentantku Oľhu Padošykovú 1:8 na body. Informoval Slovenský zápasnícky zväz.

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    Na snímke sprava slovenská zápasníčka Réka Hegedüsová a Maria Victoria Baezová
    Na snímke sprava slovenská zápasníčka Réka Hegedüsová a Maria Victoria Baezová
    Zápasnícky úspech na univerzitných MS. Mladá Slovenka získala bronzovú medailu
    dnes 13:36
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