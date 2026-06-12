Bratislava hostí Slovak Parkour Open, favoritom bude aj domáci Malaga

V dňoch 12. – 14. júna sa v Bratislave uskutoční 4. ročník medzinárodného podujatia 4ka Slovak Parkour Open.
„Na Svetový pohár je prihlásených 174 pretekárov zo siedmych krajín – Česka, Chorvátska, Nemecka, Rakúska, Talianska, Ukrajiny a Slovenska.
Štartovať bude aj obhajca vlaňajšieho prvenstva Ukrajinec Bohdan Kolmakov,“ informoval na brífingu prezident usporiadajúcej Slovenskej gymnastickej federácie Ľuboš Vilček.
V exteriérovom dejisku na námestí M. R. Štefánika v nábrežnej štvrti Eurovea sa predstaví jeden z favoritov na pódiové umiestenie Slovák Esteban Malaga. Pred dvoma týždňami sa na Svetovom pohári v tureckom Istanbule umiestil na 7. mieste, pričom zvíťazil v kvalifikácii.
„Veľmi sa teším z informácie, že na poslednú chvíľu sa prihlásil vlaňajší víťaz Kolmakov, rád si s ním zapretekám, porovnám si s ním moju výkonnosť. Trať v Istanbule mi veľmi sadla. Aj preto je mi veľmi ľúto, že vo finále som sa príliš hnal, až sa mi pošmykla noha a nohy ma predbehli. Ale naučil som sa pracovať s telom pri väčšej rýchlosti ako doteraz.“
Program 4ka Slovak Parkour Open
Piatok 12. júna, od 14.00: Freestyle.
Sobota 13. júna, 8.00: Speed, 14.45: Freestyle, 18.00: 4ka Best Trick,
Nedeľa 14. júna, 9.30: Speed, semifinále a finále.
Podujatie bude sledovať aj prezident Medzinárodnej gymnastickej federácie Japonec Morinari Watababe.
„S prvým mužom svetovej gymnastiky sa chceme rozprávať o možnosti usporiadať či už v parkúre alebo inej gymnastickej disciplíne vrcholné podujatie európskeho či svetového rangu,“ informoval Ľ. Vilčík a dodal: „Gymnastický parkúr je neformálna disciplína, ktorá si postupne hľadá a buduje pravidlá. Má aj svoje riziká, napríklad počasie. Máme s tým už skúsenosti z minulého roku, vieme improvizovať.
V prípade nepriaznivého počasia máme pripravené plachty, aby sme zabezpečili, aby dráha bola suchá. Veľmi ma teší, že sme mohli zakúpiť za finančné prispenia štátu vlastnú parkúrovú dráhu a prekážky svetových parametrov.“
Organizátori pripravili pre divákov okrem súťažných disciplín Freestyle a Speed aj jedno prekvapenie.
„Ide o najlepší trik, štvorka trik, kde sa predvedú najlepší športovci s tým najlepším, čo ovládajú. Nie je to v hodnotiacich tabuľkách, je to na subjektívnom posúdení rozhodcov, nemá to pravidlá. Jednoducho ide o to, čo si chlapci a dievčatá dokážu vymyslieť a čím prekvapiť,“ prezradil Vilčík.