MS vo futbale sa rozbiehajú naplno, vrcholí finále NHL či F1 v Barcelone (TV tipy na víkend)

Štadión AT&T Stadium v Arlingtone v Dallase.
Štadión AT&T Stadium v Arlingtone v Dallase. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|12. jún 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Štvrtok sa začali majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Po zápasoch v skupine A pokračuje šampionát ďalšími duelmi.

V NHL vrcholí bitka o Stanley Cup. Stav finálovej série medzi Vegas Golden Knights a Carolinou Hurricanes je vyrovnaný 2:2.

Cez víkend pokračujú aj majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike, ktoré tento rok hostí portugalský Montemor-o-Velho.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračuje aj Svetový pohár vo vodnom slalome, tento víkend sa pretekári predstavia v Augsburgu.

Jazdci formuly 1 sa tento týždeň predstavia v Barcelone na Veľkej cene Katalánska.

Tenisti a tenistky odštartovali trávnatú časť sezóny turnajmi v Hertogenboschi a Stuttgarte.

Tenistky hrajú turnaj v Londýne, kde sa na dvorce vrátila legendárna Serena Williamsová po boku Victorie Mbokovej.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (12. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (13. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (14. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Ľadový hokej
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Vodný slalom
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hádzaná
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    MS vo futbale sa rozbiehajú naplno, vrcholí finále NHL či F1 v Barcelone (TV tipy na víkend)
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