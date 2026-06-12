MS vo futbale sa rozbiehajú naplno, vrcholí finále NHL či F1 v Barcelone (TV tipy na víkend)

Štvrtok sa začali majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko. Po zápasoch v skupine A pokračuje šampionát ďalšími duelmi.
V NHL vrcholí bitka o Stanley Cup. Stav finálovej série medzi Vegas Golden Knights a Carolinou Hurricanes je vyrovnaný 2:2.
Cez víkend pokračujú aj majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike, ktoré tento rok hostí portugalský Montemor-o-Velho.
Pokračuje aj Svetový pohár vo vodnom slalome, tento víkend sa pretekári predstavia v Augsburgu.
Jazdci formuly 1 sa tento týždeň predstavia v Barcelone na Veľkej cene Katalánska.
Tenisti a tenistky odštartovali trávnatú časť sezóny turnajmi v Hertogenboschi a Stuttgarte.
Tenistky hrajú turnaj v Londýne, kde sa na dvorce vrátila legendárna Serena Williamsová po boku Victorie Mbokovej.
Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.
Piatok (12. jún)
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