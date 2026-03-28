Hornonitrianske derby v rukách Prievidze. Komárno padlo v Svite

Momentka zo zápasu Košice Wolves - BKM Lučenec. (Autor: Košice Wolves)
TASR|28. mar 2026 o 21:04
Lučenec si poradil na palubovke posledného tímu.

Basketbalisti Nitry Blue Wings zvíťazili v sobotňajšom zápase 34. kola Tipos SBL na palubovke Spišských Rytierov 87:74.

Dosiahli tretí triumf v sérii a figurujú na druhom mieste tabuľky. Tretia Prievidza natiahla víťaznú sériu už na päť stretnutí, keď na pôde Baníka Handlová vyhrala 93:87.

V drese hostí sa zaskvel 43 bodmi Thomas Davontrey.

Tipos SBL - 34. kolo

MBK Baník Handlová - BC Prievidza 87:93 (45:59)

Najviac bodov: Jackson a Kováčik po 14, Henson a McLaughlin po 12 - Davontrey 43, Reynolds 13, Novák 10

Iskra Svit - BC Komárno 72:64 (43:30)

Najviac bodov: Witt 15, Jackson 12, Sullivan 9 - Stevenson 17, Gray 14, Wiggins 11

Košice Wolves - BKM Mimel Lučenec 75:92 (40:39)

Najviac bodov: Vaughns 16, Monček a Montgomery po 15 - Smith 29, Willett 26 (15 doskokov), Boone 16

Spišskí Rytieri - Nitra Blue Wings 74:87 (31:54)

Najviac bodov: Hill 21, C. Jones 15, Kenney 12 - Horvath 21, L. Jones 13, Evans 11

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

    Alexandra Erdélyiová (Čajky) a Ema Rodáková (Slovan).
