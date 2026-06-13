Hviezdny Harden si spôsobil ďalší problém. Zatkli ho za nezákonné nosenie zbrane

James Harden
James Harden (Autor: TASR/AP)
TASR|13. jún 2026 o 23:25
ShareTweet0

Následne bol prepustený na kauciu.

Amerického basketbalistu Jamesa Hardena v sobotu zatkli v Houstone za nezákonné nosenie zbrane. Informovala o tom agentúra AP.

Podľa zdroja mal rozohrávač Clevelandu Cavaliers vo svojom Mercedese pištoľ.

Harden potvrdil, že zbraň je jeho. Ihneď na to ho zatkli, umiestnili do väzenia a prepustili na kauciu 100 dolárov. Podľa súdneho spisu zbraň nebola v puzdre a bola na viditeľnom mieste.

Bývalý najužitočnejší hráč NBA sa má dostaviť pred súd 22. júna. Podmienky kaucie mu zakazujú vlastniť akékoľvek strelné zbrane a strelivo.

Cavaliers sa zatiaľ k incidentu vyjadrili všeobecne: „Sme v spojení s Jamesom a jeho právnym zástupcom. Zatiaľ nebudeme poskytovať žiadne komentáre“.

Basketbal

Basketbal

    James Harden
    James Harden
    Hviezdny Harden si spôsobil ďalší problém. Zatkli ho za nezákonné nosenie zbrane
    so 23:25
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Hviezdny Harden si spôsobil ďalší problém. Zatkli ho za nezákonné nosenie zbrane