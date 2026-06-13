Hviezdny Harden si spôsobil ďalší problém. Zatkli ho za nezákonné nosenie zbrane

Amerického basketbalistu Jamesa Hardena v sobotu zatkli v Houstone za nezákonné nosenie zbrane. Informovala o tom agentúra AP.
Podľa zdroja mal rozohrávač Clevelandu Cavaliers vo svojom Mercedese pištoľ.
Harden potvrdil, že zbraň je jeho. Ihneď na to ho zatkli, umiestnili do väzenia a prepustili na kauciu 100 dolárov. Podľa súdneho spisu zbraň nebola v puzdre a bola na viditeľnom mieste.
Bývalý najužitočnejší hráč NBA sa má dostaviť pred súd 22. júna. Podmienky kaucie mu zakazujú vlastniť akékoľvek strelné zbrane a strelivo.
Cavaliers sa zatiaľ k incidentu vyjadrili všeobecne: „Sme v spojení s Jamesom a jeho právnym zástupcom. Zatiaľ nebudeme poskytovať žiadne komentáre“.