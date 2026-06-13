New York má jasno. Knicks je v hlavnej úlohe, MS vo futbale sú až na druhom mieste

New York žije predovšetkým basketbalom. Miestni fanúšikovia sa pripravujú na možný zisk prvého titulu tímu New York Knicks po 53 rokoch, pričom futbalové majstrovstvá sveta zostávajú podľa mnohých obyvateľov v úzadí.
„Majstrovstvá sveta budú zábavné, ale momentálne som Newyorčan, takže ideme na basketbal Knicks. Najprv získajme toto víťazstvo a potom môžeme myslieť na majstrovstvá sveta,“ povedal 32-ročný herec Robert Chen pri fanúšikovskej zóne FIFA pri Brooklynskom moste.
Knicks vedú vo finálovej sérii NBA nad San Antonio Spurs 3:1 a v meste sa očakávajú státisíce fanúšikov.
Polícia bola vo zvýšenej pohotovosti počas predchádzajúcich zápasov a bezpečnostné opatrenia majú pokračovať aj naďalej. Obavy vyvolávajú aj vysoké teploty a možnosť búrok.
Fanúšik Knicks Angel Diaz z Queensu uviedol, že v meste cítiť mimoriadne nadšenie. „Každý tak trochu túži po tomto víťazstve a vo vzduchu je cítiť vzrušenie. Je to nákazlivé,“ povedal. Dodal, že ak Knicks získajú titul, mesto bude „mimo kontroly“.
Podľa Lucasa Matuszewského, manažéra futbalovej arény Socceroof v Brooklyne, basketbal momentálne futbal jednoznačne prevyšuje.
„Je ťažké konkurovať tak hlboko zakorenenej organizácii, akou sú Knicks. Basketbal je v New Yorku veľmi obľúbený,“ skonštatoval.
Niektorí zahraniční návštevníci si všimli, že atmosféra okolo futbalového šampionátu zatiaľ nie je výrazná.
Škótsky fanúšik Graeme Buckingham označil úroveň futbalovej horúčky v meste za „slabú“ a poznamenal, že mnohí obyvatelia sa viac zaujímajú o basketbal než o svetový futbalový turnaj.
Podniky však očakávajú, že záujem o futbal bude postupne rásť. Majiteľka brooklynského športového pubu Black Bull Vanessa Whalenová uviedla, že počas šampionátu očakáva veľký nápor návštevníkov.
Organizátori sa zároveň pripravujú na dopravné komplikácie, keďže športové podujatia sa budú prekrývať s ďalšími veľkými akciami v meste vrátane osláv Dňa Portorika.