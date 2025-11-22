Slovan viedol už dvojciferným rozdielom, v Lučenci však prehral. Nedarilo sa ani Prievidzi

Basketbalisti Prievidze. (Zdroj: TASR, Autor: TASR)
TASR|22. nov 2025 o 21:39
Z výhry sa tešia aj Spišskí Rytieri.

Basketbalisti BKM Mimel Lučenec zvíťazili v 10. kole SBL nad Slovanom Bratislava 99:95 a potvrdili svoju silu na domácej palubovke.

Komárno zdolalo favorizovanú Prievidzu 99:89, Spišskí Rytieri si poradili s Iskrou Svit 99:86.

TIPOS SBL - 10. kolo

BKM Mimel Lučenec - BC Slovan Bratislava 99:95 (45:54)

Najviac bodov: Lewis Boone Jr 29, Beaubrun a Wright po 21 - Stevenson 28, Thornton 16, Radovanovič 15

BC Komárno - BC Prievidza 99:89 (37:46)

Najviac bodov: Mckeithan 26, Lawrence 20, Wiggins 13 - Sage Tolbert Iii 14, Thomas a Maring po 12

Spišskí Rytieri - Iskra Svit 99:86 (47:37)

Najviac bodov: Hill 30, Kenney 25, Jefferson 14 - Jackson 20, Matušek 15, Atwood 10

Tabuľka Tipos SBL

Basketbal

Basketbal

