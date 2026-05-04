Bývalý šampión Raptors mieri do Dallasu: Toto je klub s hrdou históriou

Na archív nej snímke z 18. januára 2024 prezident basketbalového tímu Toronto Raptors Masai Ujiri. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|4. máj 2026 o 21:02
Masai Ujiri sa stal novým prezidentom amerického basketbalového klubu Dallas Mavericks.

V organizácii zámorskej NBA bude dohliadať na všetky aspekty basketbalových operácií vrátane súpisky či skautingu.

Ujiri má dlhoročné skúsenosti s manažovaním, v roku 2013 si počas pôsobenia v Denveri Nuggets vyslúžil ocenenie Manažér roka v NBA. V sezóne 2018/2019 režíroval majstrovský titul Toronta Raptors, v ktorom pôsobil do júna minulého roka.

„Dallas Mavericks sú odhodlaní byť organizáciou svetovej triedy so silnou kultúrou a zameraním na zisk titulu.

Masai Ujiri je jeden z najväčších basketbalových lídrov tejto generácie a jeho príchod do nášho klubu je kľúčovým krokom k dosiahnutiu našich cieľov,“ citovala spolumajiteľa Mavericks Patricka Dumonta agentúra AFP.

Dallas má za sebou najhoršiu sezónu za uplynulých osem rokov, v tabuľke Západnej konferencie obsadil 12. priečku s bilanciou 26-56.

V novembri dokonca odvolal generálneho manažéra Nica Harrisona. Ujiriho cieľom tak bude postaviť na nohy tím, ktorý bol ešte pred dvoma rokmi vo finále.

„Je mi cťou pripojiť sa k Dallasu Mavericks a prevziať túto úlohu v takom dôležitom čase pre organizáciu. Toto je klub s hrdou históriou, vášnivými fanúšikmi a odhodlaním vyhrávať.

Teším sa na spoluprácu s hráčmi, trénermi a vedením pri budovaní niečoho, čo odráža tento štandard a súťaží na najvyššej úrovni,“ uviedol 55-ročný Ujiri.

