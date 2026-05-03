Ružomberok ukázal silu tímu aj fanúšikov. Dievčatá verili do úplného konca, uviedol tréner

Spojenie basketbalový MBK Ružomberok a tréner Juraj Suja funguje od roku 2013. S klubom si prečkal náročnejšie chvíle, ale aj množstvo pozitívnych okamihov.
Skúsený kormidelník teraz doviedol „Ružu“ prvýkrát od roku 2021 k celkovému triumfu v Tipos extralige žien a navyše vo februári aj k zisku Slovenského pohára.
Po šiestich rokoch tak oslavuje klub spod Čebraťa double (liga + pohár) a napísal ďalšiu úspešnú kapitolu v bohatej histórii tradičnej basketbalovej značky.
Bývalý reprezentačný kouč Slovenska bol do poslednej sekundy rozhodujúceho finálového zápasu s Piešťanmi v strehu, až po záverečnom klaksóne mohol zo seba vypustiť pozitívne emócie.
Vnímal som iba hru
„Užíval som si to. Bol to ťažký zápas, ale po celý čas som bol koncentrovaný a nápomocný do konca. Ešte som bol pripravený reagovať, keby sa niečo stalo.
Mal som k dispozícii jeden oddychový čas. V podstate bez komunikácie sme to dokázali dobre zvládať. Vnímal som iba hru,“ opísal pre TASR záverečné okamihy zápasu tréner Ružomberka Juraj Suja.
V posledných dňoch finálovej série zažíval skúsený kormidelník náročné okamihy, pre zranenie prišiel o Zoeshu Smithovú a neskôr aj o Sofiu Živaljevičovú.
VIDEO: Jackovecová hodnotí zisk titulu
S oklieštenou zostavou sa dokázal v Diplomat aréne vyhrabať z dvojciferného manka a napokon doviesť svoj tím k triumfu s majstrovskou nálepkou.
Sme šťastní, že sme sa zomkli po zraneniach
„'Deti', Andrea Andělová a Oľga Jackovecová. Všetky sú bojovníčky, neskutoční ľudia. Nie je to len o tomto zápase, ale ako sme sa stretli 5. augusta s pánom Matulom a začali behať na Malinô Brdo. Vtedy to bolo nepríjemné, ale teraz sa to všetko vrátilo.
Sme šťastní, že sme sa zomkli po zraneniach. Najdôležitejšia vec bola, že tam bola viera. My sme verili stále, aj vtedy, keď sme prišli o Smithovú a Živaljevičovú. Verili sme aj vtedy, keď sme boli na odpis v štvrtom finálovom zápase. Dokázali sme to otočiť, mladé dievčatá uverili, že môžu hrať takéto zápasy.
Do Piešťan sme prišli so šancou a je neskutočné, ako po celý čas dievčatá verili aj v momente, keď sme prehrávali o 15 bodov. Najúžasnejšia bola viera dievčat do úplného konca. Nechcem povedať, že ma prekvapili, pretože ich k tomu vediem, ale klobúk dole pred nimi,“ vyhlásil Suja.
Na krk im tak po zápase vešali zlaté medaily, ale najmä, stali sa vôbec prvým držiteľom novej víťaznej trofeje, ktorá je úzko spojená s ružomberským basketbalom. Nesie totiž meno bývalej legendárnej trénerky
„Ruže“, Natálie Hejkovej. „Pani tréner Hejková je úžasná a legendárna osobnosť. Určite nás to napadlo, keby klub, v ktorom vyrástla na veľkú trénerku, by bol prvým držiteľom jej trofeje. Nesústredili sme sa na to, iba sme si povedali, že by to bolo fajn. Škoda, že tu nebola, aby to mohla odovzdať svojmu Ružomberku a bývalému klubu.
Natália Hejková bude v Ružomberku navždy, navždy to bude jej Ružomberok. Jasné, teraz sme tam my a snažíme sa robiť čo najviac. Chcem sa poďakovať ľuďom, že sme v nich prebudili basketbalovú identitu, ktorá tam driemala.
Mesto ňou začalo žiť a vidieť tú podporu, aká prišla do Piešťan. Patrí im vďaka, pre nich to robíme. Sme veľmi šťastní,“ prezradil šéf ružomberskej lavičky.
Dlhoročná trénerská tvár Ružomberka nasmerovala klub po viacročnom čakaní do finále a najmä do bojov o najvyššie méty. A hneď z toho bol zisk oboch možných víťazných trofejí v rámci domácej scény.
Našli sme svoju tvár a identitu
„Znamená to pre mňa veľa. Po poslednom neúspešnom finále sa udiali nejaké zmeny a veci. Nemali sme kvalitu na to, aby sme mohli hrať o titul. Bojovali sme, pracovali sme a zapájali sme mladé dievčatá - Štefančovú, Ďuratnú, Oravcovú, a zobrali sme Slovenky - Kraislovú, Kaľjužnú, Mikovčákovú, a začali sme s nimi makať.
Vhodne sme to doplnili, plus sme urobili zmenu počas sezóny, že ten mix si sadol. Našli sme svoju tvár, identitu a na jednu vlnu sme sa všetci dostali.
Vyhrali sme double, začali sme stavať družstvo na budúcu sezónu. Robíme tak, ako sa patrí robiť a verím, že sa nám to bude dariť,“ vyjadril sa Suja.
Triumfom v Slovenskom pohári a najmä v Tipos EXZ si jeho družstvo vybojovalo právo účasti v niektorej zo súťaží pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) v nasledujúcom ročníku. Po troch rokoch sa do Koniarne vráti špičkový európsky basketbal.
„Ružomberok sa vráti do pohárovej Európy, po prestávke to bude asi Eurocup. Hneď chcem povedať, že sa pokúsime čo najviac podržať tím pokope.
My tam nejdeme robiť do sveta dieru, ale zbierať skúsenosti. Nejdeme to z tohto dôvodu celé prekopať. Chceme priniesť do Koniarne zvučnejší európsky tím,“ ozrejmil tréner MBK.
Ku všetkým dosiahnutým úspechom sa pridala aj podpora fanúšikovskej obce, oba finálové duely v domácom prostredí Ružomberka prilákali štvorcifernú návštevu a aj v Piešťanoch sa ukázala sila divákov.
„Už v semifinále sa fanúšikovia zmobilizovali. Som im vďačný a teší ma, že sa to podarilo. Dievčatá to dokázali, pretože nevypustia jednu sekundu. Tak sú vedené a tak je nastavený celý klub, čo ľudia oceňujú a vidia to.
Dievčatá si plne zaslúžila túto podporu, prajem im to. Je tam synergia medzi tímom a fanúšikmi, či doma alebo vonku. Takto to má vyzerať, som z toho šťastný,“ dodal Suja.