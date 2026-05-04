VIDEO: Dráma až do posledného zápasu. Detroit aj Cleveland ukončili série výhrou

Basketbalisti Detroit Pistons postúpili do 2. kola play off NBA. V rozhodujúcom siedmom stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie vyhrali nad Orlandom Magic 116:94.
Najvýraznejšiu zásluhu na tom mal 32-bodový Cade Cunningham, ktorý pridal aj 12 asistencií. Hosťom nestačilo k postupovému kroku 38 bodov od Paola Banchera.
Nasadenej jednotke na Východe hrozilo vyradenie už v úvodnom kole „vyraďovačky“, ale sériou troch výhier po sebe skompletizovali úspešnú otočku a naďalej môžu snívať o prvom finále po 21 rokoch.
Historicky sa stali len 15. tímom, ktorému sa podarilo otočiť stav sérii z 1:3 na 4:3. Cunningham potvrdil, prečo patrí k lídrom tímu, v celej sérii s Orlandom mal priemer 32,4 bodu na zápas.
„Počas tejto série sme veľmi vyrástli. Sme pripravení na druhé kolo a ďalšiu robotu. Zvládli sme preskočiť prekážky, aby sme sa dostali do tejto situácie. Cítiť súdržnosť z tohto kolektívu,“ uviedol Cunningham v pozápasovom rozhovore pre ESPN.
Siedmy duel zvládli lepšie v rovnakej fáze Východnej konferencie hráči Clevelandu Cavaliers, ktorí si v ňom poradili s Torontom Raptors 114:102.
Dvojciferný bodový zápis zaznamenala hneď šestica domácich hráčov, z ktorých najviac nazbierali Jarrett Allen a Donovan Mitchell zhodne po 22 bodov. V celej sérii platilo, že z úspechu sa radoval domáci celok.
„Už sa koncentrujeme na Detroit. Vieme, že sme len teraz vyhrali tento zápas, ale už o pár dní hráme. Zvládli sme náročné súboje s hráčmi Toronta. Každý prispel k tomuto úspechu, všetko je o komunikácii,“ cituje oficiálna stránka súťaže Mitchella.
NBA - 1. kolo play-off
Štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápas:
Detroit Pistons – Orlando Magic 116:94 (20:22, 40:27, 23:15, 33:30)
Najviac bodov: Cunningham 32 (12 asistencií), Harris 30, Jenkins 16 - Banchero 38, Bane 16, Carter 13
/konečný stav série: 4:3, Detroit postúpil do 2. kola/
Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors 114:102 (24:26, 25:23, 38:19, 27:34)
Najviac bodov: Allen (19 doskokov) a Mitchell po 22, Harden 18 - Barnes 24, Barrett 23, Shead 14
/konečný stav série 4:3, Cleveland postúpil do 2. kola/
Program 2. kola play-off NBA
Východná konferencia:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers
New York Knicks - Philadelphia 76ers
Západná konferencia:
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers
Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs