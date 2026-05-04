Po treťom vypadnutí v 1. kole play-off NBA koniec trénera. Prezident klubu: Nastal čas

Jamahl Mosley ako tréner Orlanda Magic.
TASR|4. máj 2026 o 16:49
Tím neudržal vedenie 3:1 v sérii nad Detroitom Pistons.

Basketbalový klub Orlando Magic ukončil v pondelok spoluprácu s trénerom Jamahlom Mosleym.

K tomuto očakávanému kroku pristúpil po vypadnutí vo štvrťfinále Východnej konferencie play off zámorskej NBA, keď tím neudržal vedenie 3:1 v sérii nad Detroitom Pistons.

Orlando vypadlo v prvom kole play off tretí raz za sebou. V jednom dueli navyše vstupovalo do 2. polčasu s náskokom 24 bodov, ktorý neudržalo. V šiestom stretnutí série za stavu 3:2 nepremenili hráči Magic 23 striel za sebou.

„Sme vďační Jamahlovi za všetko, čo pre Orlando Magic urobil. Vážime si jeho líderstvo a pozitívny prínos, ktorý priniesol ako hlavný tréner.

Hoci išlo o ťažké rozhodnutie, cítime, že nastal čas na nový hlas a čerstvý pohľad.

Jamahlovi a jeho rodine prajeme len to najlepšie,“ citovala prezidenta basketbalových operácií klubu Jeffa Weltmana agentúra AP.

Mosley je tretí najúspešnejší kouč tímu v počte víťazstiev (189).

„Bola to s týmito chlapcami absolútne úžasná cesta. Dokázali rásť a komunikovať, bojovali sme až do záverečnej sirény.

Presne to ste videli počas väčšiny uplynulých piatich rokov,“ povedal 47-ročný tréner, ktorý prišiel na lavičku v roku 2021 z Dallasu, kde pôsobil sedem rokov ako asistent.

S Magic podpísal novú zmluvu v marci 2024, jej platnosť bola do konca sezóny 2027/2028. S miestom nového trénera spájajú Billyho Donovana, ktorého cesty sa po šiestich rokoch rozišli s Chicagom Bulls.

