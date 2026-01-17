Piešťanské Čajky pokračujú na víťaznej vlne. Trenčín neuspel ani v tabuľkovom súboji

Piešťanské Čajky.
Piešťanské Čajky. (Autor: TASR)
TASR|17. jan 2026 o 20:59
ShareTweet0

Hráčky CBK Košice zaznamenali druhé víťazstvo za sebou.

Basketbalistky Piešťanských Čajok zaznamenali v 17. kole základnej časti Tipos extraligy žien ôsme víťazstvo za sebou, na palubovke BK ŠK UMB Banská Bystrica uspeli po výsledku 79:36. 

Hráčky CBK Košice zaznamenali druhé víťazstvo za sebou, doma si poradili so Šamorínom 63:54. V súboji tabuľkových susedov sa Ivanke pri Dunaji podarilo ukončiť čakanie na víťazstvo, keď triumfovala nad Trenčínom 62:46.

Vo víťaznej sérii pokračuje aj Slávia Banská Bystrica, doma zdolala Young Angels Košice 86:38.

Tipos extraliga žien - 17. kolo

BK ŠK UMB Banská Bystrica - Piešťanské Čajky 36:79 (14:42)

Najviac bodov: Oravcová 10, Rostocká 7, Háberová 6 - Farcyová a Herminjardová po 13, Buknová a Moravčíková po 12

CBK Košice - ŠBK Šamorín 63:54 (34:29)

Najviac bodov: Kašperanová 22, Slivkárová 11, Staníková 9 - Hrimaljuková 14, Pančuková a Slama po 13

BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK AS Trenčín 62:46 (31:30)

Najviac bodov: Krajčírová 23 (19 doskokov), Šafáriková 17, Kovácsová 7 - Jamazakiová 14, Mamráková 11, Urbanová 9

Slávia ŠKP Banská Bystrica - Young Angels Košice 86:38 (39:19)

Najviac bodov: Pinzanová 18, Užovičová 12, Chovaníková 11 - Bellová 14, Pittmanová 12, Čatlošová 5

Tabuľka Tipos extraligy žien

Basketbal

Basketbal

    Piešťanské Čajky.
    Piešťanské Čajky.
    Piešťanské Čajky pokračujú na víťaznej vlne. Trenčín neuspel ani v tabuľkovom súboji
    dnes 20:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Piešťanské Čajky pokračujú na víťaznej vlne. Trenčín neuspel ani v tabuľkovom súboji