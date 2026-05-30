Zamiloval si mesto aj klub. MVP ligy odohral v Leviciach životnú sezónu

Boris Bojanovský premiérovo zdvihol nad hlavu v pozícii kapitána Trofej Stanislava Kropiláka pre víťaza Tipos Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). V drese Patriotov Levice to bol už jeho šiesty majstrovský titul.
Spolu so spoluhráčmi pobrali aj všetky individuálne ocenenia, americký rozohrávač Rickey McGill si ako najužitočnejší hráč (MVP) nechal najlepší výkon na posledný duel sezóny 2025/2026.
Proti Slovanu to bola z pohľadu Patriotov suverénna jazda od prvej do poslednej sekundy. Súperovi nedali ani najmenšiu možnosť veriť v to, že sa séria ešte vráti do Bratislavy.
„Vravel som chalanom, že im nemôžeme dovoliť dať dôveru v to, aby vyhrali. Myslím si, že tak sme nastúpili aj do zápasu. Podľa mňa to bolo už v prvej štvrtine vybavené. Nečakali sme, že toto stretnutie skončí takto dominantne. Videli sme však, čo predvádzal Rickey McGill,“ povedal pre TASR kapitán Levíc Boris Bojanovský.
McGill našiel v Leviciach rodinu
Dvadsaťosemročný McGill bol jednoznačne najväčšou hviezdou čerstvo ukončeného ďalšieho ligového ročníka. Levický playmaker dominoval už v Lige majstrov, v Tipos SBL si prevzal MVP ocenenie po základnej časti a ďalší individuálny úspech prišiel aj po konci play off.
Na záver sa vytiahol 42-bodovým výkonom, jeho novým maximom v sezóne: „S prehľadom je to moja najlepšia sezóna v profesionálnej kariére. Toto je pre mňa štartovací bod, v ďalšom ročníku to môže byť ešte lepšie. Mojou motiváciou je, aby som sa každý deň zlepšoval. Je to dobrý pocit.
Prvý majstrovský titul v kariére, chcel by som sa touto cestou poďakovať Bohu, že môžem hrať každý deň basketbal. Keď som mal aj zlý deň, tak boli pri mne moji priatelia a rodina. Som šťastný, ako ste mali možnosť vidieť, bolo to tu šialené.
Je úžasné získať prvé zlato v Európe. Levice sú pre mňa špeciálne a budú mať svoje miesto v mojom srdci. Toto mesto je úžasné, aj mimo palubovky. Každý tu je ako člen rodiny, podporujeme sa navzájom.“
Spolu so spoluhráčmi dokázali napísať s najväčšou pravdepodobnosťou najúspešnejšiu kapitolu v klubovej histórii Levíc.
Všetko odštartovalo historickým postupom do skupinovej fázy Ligy majstrov, kde sa dostali ako vôbec prvý klub zo Slovenska. Na domácej palubovke síce nedokázali získať Slovenský pohár, ale všetko si vynahradili ziskom piateho ligového zlata v rade.
„Tento rok sme to posunuli o level vyššie, ale sme skutočne radi za to, že dokážeme zopakovať zisk majstrovských titulov. Nie je to totiž jednoduché. Možno to tento rok nevyzeralo, že to bolo veľmi náročné na papieri, ale boli to náročné stretnutia. O to viac sme radi za to, že sa nám to podarilo piaty rok za sebou,“ vyhlásil Bojanovský.
Kapitánska premiéra s majstrovskou bodkou
Oproti predošlým ročníkom bol reprezentant Slovenska v odlišnej pozícii, tentoraz bol totiž levickým kapitánom: „Trochu som sa bál toho, že po štyroch víťazných rokoch, keď budem teraz kapitán ja, tak to nevyjde. Nakoniec sme to dotiahli do víťazného konca a sme fakt radi.“
Ostrieľaný 33-ročný pivot len potvrdil povesť hráča na veľké zápasy, respektíve play off. Svoje výkony už tradične dokázal gradovať a často bol povestným x-faktorom pri úspechoch svojho tímu.
„Ja sa snažím pomôcť tímu v tom, čo sa dá. Nie som úplný skórer, že dám vždy najviac bodov, ale snažím sa robiť malé veci, ktoré pomáhajú k víťazstvám. V play off je to vidno trochu viac, pretože vtedy sa hrá tvrdší basketbal,“ vyjadril sa Bojanovský.
Jednou z hlavných letných otázok bude, kto z majstrovského kolektívu Patriotov bude aj naďalej nosiť klubové farby. Dá sa očakávať, že opäť príde k účasti v pohárovej Európe, čo môže zavážiť pri rozhodovaní hráčov.
Udržanie McGilla, ktorý mal v Tipos SBL priemer takmer 24 bodov na zápas, môže výrazne zavážiť. „Samozrejme, klub má záujem, aby som sa sem vrátil, uvidí sa,“ uviedol McGill.