Dlho o tom sníval. Dončič v Taliansku kúpil basketbalový klub, má veľké ciele

Luka Dončič
Luka Dončič (Autor: TASR/AP)
ČTK|30. máj 2026 o 10:08
ShareTweet0

Klub chce dostať do európskej divízie NBA.

Hviezda Los Angeles Lakers Luka Dončič sa stal spolumajiteľom talianskeho basketbalového klubu Vanoli Cremona.

Účastníka najvyššej súťaže noví vlastníci presťahujú pred budúcou sezónou do Ríma. Neskôr s ním chcú hrať v plánovanej európskej divízii NBA. Informovala o tom agentúra ANSA.

Dončič vstúpil do klubu spolu s bývalým generálnym manažérom Dallasu Mavericks Donniem Nelsonom.

"Dlho som sníval o tom, že budem mať klub v Európe. Konečne sa mi to podarilo," uviedol vo vyhlásení slovinský rozohrávač, ktorý v minulosti v NBA za Dallas hral.

"Vanoli má skvelú históriu a my sme pripravení posunúť ju v Ríme ešte vyššie. Máme úžasnú skupinu partnerov a verím, že môžeme pre basketbal v Taliansku a Európe urobiť niečo mimoriadne," povedal dvojnásobný najlepší strelec NBA.

NBA Europe by sa mala rozbehnúť na jeseň budúceho roka. Komisionár zámorskej ligy Adam Silver počíta s tým, že by sa do nej mohlo zapojiť 12 až 16 tímov.

Basketbal

Basketbal

    Luka Dončič
    Luka Dončič
    Dlho o tom sníval. Dončič v Taliansku kúpil basketbalový klub, má veľké ciele
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Dlho o tom sníval. Dončič v Taliansku kúpil basketbalový klub, má veľké ciele