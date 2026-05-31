VIDEO: NBA bude mať nového šampióna. Spurs v rozhodujúcom zápase zlomili Oklahomu

NBA - siedmy zápas semifinále play-off
Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs 103:111
/stav série: 3:4/
Basketbalisti San Antonia Spurs postúpili do finále NBA.
V rozhodujúcom siedmom stretnutí finále Západnej konferencie zdolali v noci na nedeľu Oklahomu City na palubovke súpera 111:103 a obhajcov titulu tak vyradili 4:3 na zápasy.
Texaský klub sa predstaví vo finále prvýkrát od roku 2014 a môže získať svoj šiesty titul. Jeho súperom bude New York Knicks, ktorý v boji o majstrovský primát nastúpi prvýkrát po 27 rokoch a bude to proti rovnakému súperovi ako naposledy.
San Antonio v roku 1999 zdolalo klub z najväčšieho mesta USA 4:1 na zápasy a získalo vtedy svoj prvý titul.
VIDEO: Zostrih siedmeho zápasu série Oklahoma - San Antonio
Rozhodujúci siedmy zápas začali lepšie Spurs, už v prvej štvrtine si vypracovali dvojciferný náskok a to až 14 bodov.
Domáci ho dokázali ešte do polčasu zlikvidovať, hoci do šatní odchádzali napokon s náskokom troch bodov hostia (56:53).
Po zmene strán viedli Oklahomčania 63:60, no nasledujúci úsek hry vyhrali hráči San Antonia 16:2 a získané vedenie už z rúk nepustili.
Najlepším strelcom víťazov bol Victor Wembanyama s 22 bodmi, Julian Champagnie pridal 20, keď premenil 6 z 10 trojkových pokusov.
Thunder nestačilo 35 bodov a 9 asistencií, o ktoré sa postaral úradujúci MVP ligy Shai Gilgeous-Alexander.