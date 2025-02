Najväčším favoritom na Final 4 je Ružomberok. Čajky sa môžu pomstiť už v semifinále

"Je to iný zápas, iné prostredie. Musíme nabrať nové sily, uvidíme, čo to prinesie. Streda môže byť povzbudením, ale my sme taký tím, ktorý stále lieta hore-dole.

"Pre nás je najväčším problémom, že sme Banskej Bystrici dali sebavedomie. Bude to s nimi veľmi náročné, pretože budú cítiť, že proti nám môžu hrať.

Bude potrebné určite inak nastúpiť do tohto zápasu. Je to neutrálna pôda, bude to úplne iné, ale zápas sa začína za stavu 0:0. Musíme zregenerovať a ísť do Košíc s tým, že chceme niečo urobiť," vyjadril sa kouč Piešťan Peter Jankovič.