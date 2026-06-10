Český basketbalový gigant opúšťa Nymburk. Je to nevyhnutné, uviedol spolumajiteľ klubu

Na snímke hráči a realizačný tím ERA Basketball Nymburk.
Na snímke hráči a realizačný tím ERA Basketball Nymburk. (Autor: TASR)
TASR|10. jún 2026 o 16:59
ShareTweet0

Nymburk získal titul českého šampióna od roku 2004 dvadsaťkrát.

Český basketbalový klub ERA Nymburk sa zlúčil s klubom SK Slavia Praha. Úradujúci šampión a suverén českej najvyššej súťaže v uplynulých dvoch desaťročiach sa tak sťahuje do pražskej metropoly.

Nymburk získal titul českého šampióna od roku 2004 dvadsaťkrát. Slavia obsadila v uplynulom ročníku Národnej basketbalovej ligy predposledné 11. miesto, klub je však vlastnícky prepojený s aktuálnym šampiónom českej futbalovej súťaže a má vysoké ambície.

„Presunúť tím z Nymburku do Prahy bolo veľmi ťažké rozhodnutie.

Je to však nevyhnutné, ak chceme konkurovať súperom na európskej scéne, získať záujem kvalitných hráčov a sídliť v zariadeniach, ktoré spĺňajú moderné štandardy profesionálneho športu,“ uviedol podľa serveru eurohoops.net spolumajiteľ Nymburku Jiří Podpěra.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke hráči a realizačný tím ERA Basketball Nymburk.
    Na snímke hráči a realizačný tím ERA Basketball Nymburk.
    Český basketbalový gigant opúšťa Nymburk. Je to nevyhnutné, uviedol spolumajiteľ klubu
    dnes 16:59
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Český basketbalový gigant opúšťa Nymburk. Je to nevyhnutné, uviedol spolumajiteľ klubu