Veľká zmena v basketbalovom Slovane. Končí tréner Naglič aj jeho asistent

V tíme úradujúceho slovenského basketbalového vicemajstra BC Slovan Bratislava nastanú po konci sezóny zmeny. Pri kormidle skončili hlavný tréner Aramis Naglič i jeho asistent Ivan Djordjevič.
Pre oficiálny klubový web to potvrdil generálny manažér Slovana Radoslav Rančík, ktorý tvrdí, že tím potrebuje nový impulz.
„Aramisovi Nagličovi som sa poďakoval za jeho energiu a prácu, ktorú odviedol. A nielen on sám, samozrejme, aj s Ivanom Djordjevičom, Enrikom Smákom, Milicou Mislovičovou a ostatnými ľuďmi pracujúcimi v back office. Som však presvedčený, že potrebujeme nový impulz, najmä na pozícii hlavného trénera a nový vietor do plachiet.
Akonáhle obsadíme pozíciu hlavného trénera, presne viem, akých hráčov chceme typologicky hľadať, a to už bude potom naša spoločná úloha,“ uviedol bývalý slovenský reprezentant.
Podľa Rančíka v klube budú s určitosťou pokračovať Milan Szabó, David Abrhám, Matej Majerčák a Tomáš Pavelka.
„Zo zahraničných hráčov potenciálne Chris James. Veľa sa bude odvíjať od toho, v akej súťaži sa predstavíme. Ak to bude aj ABA liga, káder bude značné obmenený, odhliadnuc od tých chalanov, ktorých už máme podpísaných, čiže celej slovenskej squadry. Vyvinú sa však viaceré situácie, ktoré budeme musieť vyriešiť.
Najpromptnejšie musíme doriešiť obsadenie pozície hlavného trénera a od tohto momentu sa bude odvíjať všetko ostatné, pretože filozofia a vízia, s ktorou ideme do nasledujúcej sezóny, sa výrazne líši od tej, ktorú sme tu mali.“
Otvorené zatiaľ je, či sa bude Slovan uberať cestou americkej školy, balkánskej či stredoeurópskej.
„Karty sú odkryté, mal som rozhovory s niekoľkými kandidátmi. Či to bude taká alebo onaká škola, je v tomto momente nepodstatné. Podstatné je, aby tréner sadol do filozofie a štýlu basketbalu, ktorý chceme hrať a ponúkať našim priaznivcom v nasledujúcej sezóne,“ zakončil Rančík.