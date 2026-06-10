LeBron James o možnom konci kariéry: Ako na tom bude myseľ, tak na tom bude telo

Basketbalová hviezda LeBron James sa ešte nerozhodol, či bude pokračovať v kariére a odohrá 24. sezónu v NBA a ešte vylepší rekord.
Mesiac po vyradení jeho tímu Los Angeles Lakers z play-off necháva otázku otvorenú a podľa všetkého na ňu bude sám hľadať odpoveď až s blížiacim sa začiatkom budúcej sezóny. Pre magazín Time 41-ročný James povedal, že všetko je otázkou mysle.
„Je to o hlave. Ako na tom bude myseľ, tak na tom bude telo,“ povedal James.
„Keď už nebudem mať radosť z toho, že som v deň zápasu päť hodín pred začiatkom v hale, aby som sa začal pripravovať, ak ma nebude baviť chodiť na tréningy dve a pol hodiny vopred, potom budem vedieť, že to mám za sebou. Pretože potom by som začal basketbal podvádzať,“ vyhlásil James.
Historicky najlepšiemu strelcovi zámorskej ligy končí v Lakers zmluva a štvornásobný šampión by sa mal stať neobmedzeným voľným hráčom.
Aj v minulej sezóne sa prezentoval skvelými číslami, zaznamenal v priemere 20,9 bodu, 7,2 asistencie a 6,1 doskoku.
Už bezprostredne po vyradení Lakers avizoval, že rozhodnutie, či bude pokračovať v kariére a prípadne v akom drese, si nechá ešte premyslieť.
„Mám veľa času na to, aby som si oddýchol, vyhodnotil situáciu s rodinou, porozprával sa s nimi a strávil s nimi nejaký čas,“ povedal James, ktorý je okrem streleckého rekordu (43.440 bodov) aj rekordérom ligy v počte odohraných zápasov (1622).