LeBron James o možnom konci kariéry: Ako na tom bude myseľ, tak na tom bude telo

LeBron James.
LeBron James. (Autor: TASR/AP)
ČTK|10. jún 2026 o 19:53
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Okrem streleckého rekordu je aj rekordérom ligy v počte odohraných zápasov.

Basketbalová hviezda LeBron James sa ešte nerozhodol, či bude pokračovať v kariére a odohrá 24. sezónu v NBA a ešte vylepší rekord.

Mesiac po vyradení jeho tímu Los Angeles Lakers z play-off necháva otázku otvorenú a podľa všetkého na ňu bude sám hľadať odpoveď až s blížiacim sa začiatkom budúcej sezóny. Pre magazín Time 41-ročný James povedal, že všetko je otázkou mysle.

„Je to o hlave. Ako na tom bude myseľ, tak na tom bude telo,“ povedal James.

„Keď už nebudem mať radosť z toho, že som v deň zápasu päť hodín pred začiatkom v hale, aby som sa začal pripravovať, ak ma nebude baviť chodiť na tréningy dve a pol hodiny vopred, potom budem vedieť, že to mám za sebou. Pretože potom by som začal basketbal podvádzať,“ vyhlásil James.

Historicky najlepšiemu strelcovi zámorskej ligy končí v Lakers zmluva a štvornásobný šampión by sa mal stať neobmedzeným voľným hráčom.

Aj v minulej sezóne sa prezentoval skvelými číslami, zaznamenal v priemere 20,9 bodu, 7,2 asistencie a 6,1 doskoku.

Už bezprostredne po vyradení Lakers avizoval, že rozhodnutie, či bude pokračovať v kariére a prípadne v akom drese, si nechá ešte premyslieť.

„Mám veľa času na to, aby som si oddýchol, vyhodnotil situáciu s rodinou, porozprával sa s nimi a strávil s nimi nejaký čas,“ povedal James, ktorý je okrem streleckého rekordu (43.440 bodov) aj rekordérom ligy v počte odohraných zápasov (1622).

Basketbal

Basketbal

    LeBron James.
    LeBron James.
    LeBron James o možnom konci kariéry: Ako na tom bude myseľ, tak na tom bude telo
    dnes 19:53
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