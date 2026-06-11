VIDEO: Najväčší obrat v histórii finále. Knicks delí od titulu už len jedna výhra

NBA - štvrtý zápas finále play-off
New York Knicks - San Antonio Spurs 107:106
zostavy a body New Yorku: Brunson 36, Anunoby 33, Towns 13 (10 doskokov), Bridges 7, Hart 6 (Alvarado 8, Clarkson a Robinson po 2, Shamet, McBride, Sochan a Hukporti po 0)
zostavy a body San Antonia: Wembanyama 24 (13 doskokov), Fox a Vassell po 18, Castle 13, Champagnie 5 (Harper 21, Bryant 5, Johnson 2, Kornet 0)
trojky: 15:17, fauly: 21:21, TH: 28/20 - 20/17, štvrtiny: 22:41, 27:35, 26:14, 32:16
/stav série: 3:1/
Basketbalisti New Yorku Knicks sa priblížili k zisku majstrovského titulu v NBA.
V noci na štvrtok zvíťazili vo štvrtom stretnutí finálovej série doma nad San Antoniom Spurs po dráme 107:106, keď prehrávali v stretnutí aj o 29 bodov a predviedli najväčší obrat v histórii finále NBA.
Dvojbodovým košom 1,2 sekundy pred koncom rozhodol OG Anunoby.
Knicks prekonali doterajší najväčší obrat finále z roku 2008, kedy Boston zmazal vo finále proti Los Angeles Lakers manko 24 bodov.
VIDEO: Zostrih štvrtého zápasu finálovej série New York - San Antonio
San Antonio si dvadsaťbodové vedenie vypracovalo už v prvej štvrtine a po polčase viedlo o 27 (76:49).
Najväčší náskok malo v úvode tretej dvanásťminútovky, no potom začali domáci postupne sťahovať a do záverečnej štvrtiny išli s mankom 15 bodov (75:90). Prvýkrát sa Newyorčania dostali do vedenia až 1:22 min pred koncom po dvojke Jalena Brunsona.
Napriek tomu sa San Antonio dostalo v dramatickej koncovke opäť do vedenia (106:105), v rozhodujúcej akcii najprv Brunson nepremenil trojkový pokus, no Anunoby loptu „doklepol“ do koša po útočnom doskoku.
Najlepším strelcom duelu bol Brunson s 36 bodmi, Anunoby pridal 33. „Snažil som sa loptu zo vzduchu do koša zasmečovať, no dostala sa príliš nad moju hlavu. Tak som to skúsil jemným dotykom,“ popísal britský krídelník rozhodujúci moment duelu, ktorý rozburácal Madison Square Garden.
Nadšený z neho bol aj tréner Mike Brown: „Nemyslím si, že v celej histórii Knicks bola väčšia chvíľa. Vskutku ikonické. Povedal som OGmu, že je veľký a skvelý atlét. Pri útočnom doskakovaní sa z neho musí stať monštrum.“
Lídrom San Antonia bol opäť Victor Wembanyama, ktorý nazbieral 24 bodov a 13 doskokov, Dylan Harper z pozície náhradníka pridal 21. „Nedokážem teraz vysvetliť, čo sa stalo. V druhom polčase nám chýbal hlad po víťazstve,“ sypal si popol na hlavu francúzsky pivot.
Zápas číslo päť je na programe v noci na nedeľu. Hrať sa bude v San Antoniu, ktoré obe úvodné dve domáce stretnutia doma prehralo. V prípade úspechu sa New York dočká tretieho titulu v histórii a prvého po 53 rokoch.