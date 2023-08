Piešťanské Čajky čaká štart až v piatich súťažiach. Zo začiatku bude prioritou Eurocup

Do konkurenčnej Banskej Bystrici si to namierila dvojica Natália Martišková a Božica Mujovičová.

"Dievčatá sa rozhodli, že chcú skúsiť niečo nové. Odišli, my sme to rešpektovali, pretože ide o bežnú a zaužívanú vec. Som rád, že odchodov bolo veľmi málo, pretože jadro tímu zostalo pokope.

Je to aj jeden z dôvodov, prečo je príprava kratšia. Dievčatá, ktoré prídu, majú skúsenosti a verím, že do toho rýchlo zapadnú. Legionárky by mali byť nositeľkami kvality a verím, že to aj potvrdia," povedal v rozhovore pre klubovú stránku kouč Piešťan.