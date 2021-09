Súper ho prekvapil, musel meniť taktiku. Barborík opísal dojmy zo zápasu

BRATISLAVA. Jeden z historicky najlepších súbojov na domácej scéne sa v sobotu odohral na turnaji Oktagon 27 medzi dvomi Slovákmi, Ivanom Buchingerom a Vojtom Barboríkom. Veterán svetových organizácií Buchinger sa vďaka víťazstvu nad mladším Barboríkom stal šampiónom perovej divízie a zároveň prvým bojovníkom v česko-slovenskej organizácii, ktorý kedy držal opasky v dvoch rozličných váhových kategóriách v jednej chvíli.

Po troch dňoch sa k vyjadreniu dojmov zo zápasu dostal aj porazený Vojto Barborík, ktorý sa kvôli zdravotným vyšetreniam neobjavil na poturnajovej tlačovej konferencii.

Skúšobná váha ukazovala rozdiel len sto gramov Veľkú diskusiu medzi fanúšikmi otvorilo už piatkové váženie bojovníkov, ktoré do veľkej miery zamiešalo karty pred titulovým súbojom. Stanovený váhový limit 65,5 kilogramu pred zápasom splnil len Ivan Buchinger, zatiaľ čo šanca zabojovať o titul Oktagonu unikla Vojtovi Barboríkovi po prevážení o 400 gramov. Napriek komplikáciám sa však hlavný ťahák večera uskutočnil, hoci titul perovej váhy mohol byť podľa pravidiel udelený len Buchingerovi.

Barborík bol na záberoch série Oktagon na dohľad pri druhom vážení viditeľne dehydratovaný, keď na po ceste v hoteli na malú chvíľu stratil aj rovnováhu. „Na hoteli boli dve váhy. Skúšobná bola na druhom poschodí, taká istá ako tá oficiálna, len s tým rozdielom, že skúšobná bola posadená na dlaždiciach a nie na koberci. Na skúšobnej som mal s mojou váhou rozdiel len sto gramov. Pred oficiálnym vážením mi na nej číslo striedavo ukazovalo 65,7 a 65,8 kg. Ešte som sa pätnásť minút dopotil a ukázalo mi 66,2 kg. Zas som vbehol do kolotoča sauna/vaňa, skoro som odpadol, veď ste to aj videli, a dobre, že to neukázalo ešte viac. Už zo mňa nič nešlo. Ja si myslím, že ten koberec niečo robí, veď len ak sa pozrieme na to z fyzikálneho hľadiska, tak niečo je pevná a niečo mäkká plocha. Ale na druhú stranu, nejdem sa na nič vyhovárať. Zaujímavé je to, že všetci sme nespravili o 400 gramov. Ja to mám tesné s váhou vždy, a vlastne aj preto som sa rozhodol, že už budem pokračovať v sedemdesiatke (váhová kategória, pozn. red.), kde to budem dávať bez problémov,“ opísal 28-ročný bojovník, ktorý počas profesionálnej kariéry dlhodobo zápasil v perovej váhe.

Zaskočil ho, taktiku musel meniť Atraktívny dvadsaťpäť minútový duel predviedol nezainteresovanému divákovi boj vo svojich všetkých formách, keď sme videli súboj v postoji, na zemi a pri pletive. Buchinger, ktorý je známy pomalším rozbehom do svojich zápasov, Barboríka zaskočil, na čo zástupca bratislavského klubu OFA reagoval zmenou taktiky. Z pôvodného plánu protivníka držať na dištanc sa stala bitka o každý centimeter na pletive.

„Čo ma najviac prekvapilo, bolo jeho prvé kolo, keď vezmeme do úvahy to, že máva tie začiatky pomalšie. Nechcel som ho hneď vziať na zem, moja taktika bola nájsť si tú moju vzdialenosť v postoji, držať si to, aby si tam nabiehal a následne čakať a brániť jeho pokusy o takedowny. To som však musel zmeniť, takže ja som bol zrazu ten, kto sa to snažil viazať a iniciovať klinče, čo ma stálo dosť síl. Mrzí ma, že mi nevyšlo piate kolo, nevedel som, že je to po štyroch kolách remíza. Ja som mal v hlave opak, nechcem ale nijak polemizovať.“

Najbližšie ho čaká dovolenka s priateľkou Fyzickú náročnosť titulového duelu najlepšie vystihuje fakt, že po zápase má Barborík viacero zdravotných problémov, z čoho sa ako najvážnejší javí zlomený nos. „Mám zlomený nos, nevyzerá to, že by to bolo niečo extra, ale mám problém s jednou nosnou priehradkou. Ďalej ma bolí ramenná manžeta, keď hýbem rukou a tiež mám problém s kolenom. V pondelok pôjdem za doktorom, možno je to niečo vážne a možno nie,“ povedal nitriansky rodák.