Horváth o súboji s Jevickým: Pôjdeme si po krku, bude to šialené

„S Tomášom Bolom to bol môj najhorší zápas kariéry. Mesiac predtým som mal súboj s Kozmom, kde som bol knokautovaný. Štve ma to preto, rád by som si to s Tomášom rozdal znova,“ hovorí.

„V Amerike som bojoval dvakrát. Prvýkrát ešte v amatéroch, bolo to na svetovom šampionáte. Najhoršie na tom bolo, že keď som vyšiel z lietadla jetlag a náhla zmena teploty na mňa doľahla. Ja som však mal zápasiť. Nakoniec to aj tak dopadlo, tesne som prehral.

„Nikdy sa nepozerám cez svojho súpera. Nepodceňujem nikoho. Jevický je tvrdý a silový bojovník. Bude to zaujímavý stret.





Nebudem hovoriť, že sa budem snažiť dať do toho všetko, ja do toho dám všetko a diváci uvidia moju najlepšiu verziu. Keď to vypukne pôjdeme si po krku, bude to šialené, na body to nepôjde,“ sľubuje zápasník, ktorý svoju profesionálnu kariéru odštartoval v roku 2015.